Maltraité par ses anciens propriétaires, ce chien prend un nouveau départ

La maltraitance animale est, malheureusement, toujours d'actualité. Certains animaux se retrouvent entre les mains d'individus malveillants et sont parfois victimes de sévices pendant plusieurs années. Benny a vécu cette terrible expérience avant d'être secouru par une association.

Un habitant du district de Wirral (Royaume-Uni) a alerté les autorités après avoir découvert que son voisin battait son chien. Pour avoir une preuve, il a filmé le bourreau tourmentant sa victime.

Anthony Joynes, agent de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), a aussitôt organisé une opération de sauvetage. « L'homme avait recours à l'intimidation et la maltraitance pour montrer à Benny qui était le chef de meute », a-t-il expliqué.

Le canidé a été retrouvé enfermé dans un chenil, tremblant de peur. Une fois récupéré, ses sauveteurs l'ont emmené chez le vétérinaire, lequel a décelé des cicatrices et des plaies sur ses pattes.

© RSPCA

Après avoir été secouru et soigné, Benny a été relogé chez Luis Estrada et Sophie Eleanor, originaires de Manchester.

Une nouvelle vie au sein d'un foyer aimant

Le couple a repéré le molosse sur Internet et en est tombé amoureux, rapporte Liverpool Echo. À 10 ans, Benny reçoit enfin l'amour qu'il a toujours mérité.

© RSPCA

« Il était assez nerveux lorsqu'il est venu ici pour la première fois », a déclaré sa mère adoptive. « Il était anxieux et méfiant ; il ne savait pas s'il pouvait nous faire confiance ou non. » Mais avec le temps et la patience, le chien s'est détendu et s'est adapté à son nouvel environnement.

© RSPCA

Sa famille le soutient et le câjole tous les jours. Benny a oublié les barreaux de sa prison ; aujourd'hui, il goûte pleinement à la liberté. « Il aime les promenades quotidiennes et la nage », a ajouté Sophie Eleanor. « Cela a été vraiment gratifiant de le voir devenir si heureux. »

© RSPCA