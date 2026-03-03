Considéré par beaucoup comme un « chien méchant », un Rottweiler surprend ses détracteurs en prenant peur face à un Chihuahua (vidéo)

La maîtresse de Dyce, ce grand Rottweiler, s’applique quotidiennement, via son compte TikTok, à redorer le blason des chiens de cette race. La gentillesse du chien est palpable, notamment à travers une vidéo le montrant très bouleversé après une interaction s’étant mal passée avec un Chihuahua chez le vétérinaire.

En regardant Dyce, on peine à croire qu’il puisse se laisser impressionner par ces congénères, encore moins ceux qui sont beaucoup plus petits que lui. Pourtant le Rottweiler n’en est pas à sa première interaction compliquée. Il lui arrive d’être très impressionné, au point de rester en retrait durant plusieurs heures après l’épisode difficile, racontait Parade Pets.

@dycederottweiler / TikTok

Une réputation qui colle à la peau

Dyce, au même titre que ses semblables, sont victimes de nombreux préjugés. Il n’est pas rare de lire que les Rottweilers sont des chiens méchants, agressifs par nature et voués à être violents. Dans la réalité, et Dyce en est la preuve, c’est plutôt tout le contraire, pour autant que le chien soit bien entouré.

La propriétaire de Dyce, pour mettre fin aux idées reçues, a décidé de créer un compte TikTok mettant en avant toute la gentillesse de son chien au quotidien. Les internautes ont été au rendez-vous, dès le début.

@dycederottweiler / TikTok

« Il y a eu un Chihuahua chez le vétérinaire qui a été méchant avec lui »

La propriétaire est revenue sur un événement en particulier, à travers une vidéo publiée sur son compte TikTok. Tout s’est passé lors d’un rendez-vous chez le vétérinaire de Dyce. Dans la salle d’attente, se trouvait un Chihuahua avec lequel Dyce aurait aimé jouer. Le petit chien a riposté un peu énergiquement face au grand chien, lui montrant qu’il n’avait pas envie de jouer. Le Rottweiler a respecté ce choix, tout en ne cachant pas sa déception.

Une fois dans la voiture, le grand chien s’est couché avec le regard triste, comme si tout le malheur du monde venait de s’abattre sur lui.

Dyce n’est pas le seul

Sur TikTok, des témoignages similaires d’internautes sont apparus. On pouvait lire parmi les commentaires le point de vue d’une propriétaire d’un petit chien : « Mon Chihuahua a grogné sur 2 Huskies pour l’intimider, ils ont pleuré et se sont enfuis ».

Il n’est donc pas si rare que les grands chiens prennent peur face à des canidés bien plus petits qu’eux. Ces exemples montrent bien que les préjugés n’ont pas leur place dans la compréhension des interactions canines.