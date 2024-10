Ce Bouledogue Français lancé sur un parcours d'obstacles décide de le franchir à sa façon et provoque des fous rires (vidéo)

Sport canin par excellence, le parcours d’obstacles est une activité que la plupart des chiens affectionnent tout particulièrement. Une fois avoir appris à dompter les différents éléments qui jalonnent le circuit, les loulous prennent énormément de plaisir à les franchir. L’exercice est excellent, tant pour leur santé physique que celle mentale et émotionnelle.

TJ, un adorable chien de race Bouledogue Français, et son propriétaire prénommé Duncan forment un duo soudé et suivi par 191 000 followers sur Instagram. Originaires du Kent, comté du sud-est de l’Angleterre, ils adorent « la nourriture, les randonnées et les aventures », d’après la description visible sur leur compte de réseau social.



tj.the.frenchie / Instagram

Ensemble, ils pratiquent toutes sortes d’activités ludiques, dont le parcours d’obstacles canin, justement. Toutefois, il arrive à TJ de le faire à sa manière et selon ses propres règles, sans forcément se conformer à celles qui régissent ce genre de discipline.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo à la fois hilarante et attendrissante, partagée le 7 octobre 2024 sur Instagram et relayée par Parade Pets. Cette séquence illustre à merveille le crédo « travailler plus intelligemment, pas plus dur ».

On y voit un TJ extrêmement motivé sur la ligne de départ du parcours d’obstacle. Ses aboiements témoignent de l’excitation qu’il ressent au moment de s’élancer sur le circuit. Une fois le signal donné, il fonce en direction de l’arrivée, mais « oublie » au passage un détail important du parcours : les obstacles.

Obstacles (pas tout à fait) franchis !

Le chien est censé passer sous la première barre sans la toucher, mais il la fait tomber sans la moindre vergogne. TJ doit ensuite traverser le tunnel, mais il préfère l’éviter et courir à côté. Qu’à cela ne tienne, il est déjà à mi-parcours et ne peut faire demi-tour. Il ne lui reste qu’un seul obstacle ; une barre par-dessus de laquelle il doit sauter. Cette fois, il s’exécute sans aucun problème. Sur la ligne d’arrivée, les organisateurs ne peuvent s’empêcher d’éclater de rire face au spectacle offert par le Bouledogue Français et sa joie de vivre.

Après tout, ce qui compte, c’est de s’amuser, non ? C’est bien ce qu’a fait notre ami TJ.