Maigre et atteinte d'une pneumonie, cette chienne peut compter sur le dévouement de sa bienfaitrice pour retrouver un nouvel élan de vie (vidéo)

Ivy a intégré un refuge pour animaux dans l'espoir d'obtenir une seconde chance après un mauvais départ dans la vie. Malheureusement, les sauveteurs étaient surmenés à cause de la surpopulation au chenil et n’ont pas pu lui fournir les soins appropriés. Des bienfaiteurs l'ont vue en piteux état et ont décidé de la prendre sous leur aile.

Kelsey McDonough est une amoureuse des bêtes. Lorsqu’elle a du temps libre, elle se rend dans des refuges locaux et repère les chiens en détresse. Elle se charge ensuite de leur trouver une famille d’accueil pour les éloigner du chenil. C’est ainsi qu’elle a fait la rencontre d’Ivy, une chienne qui avait plus que besoin d’aide.

Ivy n’était pas en bonne santé au refuge. Ceux qui l’avaient sauvée et devaient prendre soin d’elle étaient malheureusement trop occupés pour lui fournir les soins dont elle avait besoin. En effet, les associations sont parfois débordées et ont du mal à s’occuper individuellement de leurs pensionnaires. Alors, Kelsey savait qu’elle avait un rôle à jouer dans le sauvetage d’Ivy, car la vie de celle-ci en dépendait.

Une santé fragile

Kelsey a pris Ivy en charge et a vite remarqué que quelque chose n’allait pas. Elle toussait anormalement et crachait régulièrement du sang. Sa bienfaitrice l’a alors emmenée d’urgence chez un vétérinaire, qui lui a détecté une pneumonie. La chienne était aussi déshydratée et très maigre. Elle ne mangeait pas à sa faim dans son refuge et n’avait pas suffisamment d'eau à disposition pour supporter la chaleur écrasante dans son box.

Le vétérinaire s’est occupé d’elle et lui a donné des traitements pour l’aider à se rétablir. Petit à petit, son état de santé s’est amélioré. Tout au cours de sa convalescence, Ivy est restée joyeuse, remuant constamment la queue lorsqu’on s’occupait d’elle. Elle restait toujours un peu craintive avec les humains, mais avait cruellement envie de leur faire confiance.

@themcdonoughrescue / Instagram

Alors, avec le temps, elle a décidé de franchir le pas et de sortir de sa coquille quand elle était en compagnie de Kelsey. Ce nouvel élan de vie et sa santé retrouvée ont montré à la bienfaitrice que sa protégée était prête à quitter le nid pour rejoindre une famille aimante.

Justement, Matt et Ash étaient à la recherche d’un nouveau compagnon canin et sont tombés amoureux de la femelle. Ils l’ont adoptée et depuis, la boule de poils est méconnaissable. Elle s’épanouit au sein de sa nouvelle maison et il est difficile de croire qu’elle a frôlé le pire quelques mois plus tôt : « Beaucoup d’amour à Ivy et sa nouvelle famille », souhaitait Kelsey.