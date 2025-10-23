Une chienne et ses petits à naître, à qui un refuge n’a laissé aucune chance, sont sauvés in extremis de l’euthanasie

Certaines petites associations tentent parfois d’offrir une seconde chance aux animaux risquant l’euthanasie dans des refuges bondés. Jesse faisait partie des condamnés destinés à quitter ce monde dans l’indifférence générale. L’histoire de la chienne, enceinte au moment de son sauvetage, a bouleversé une équipe de sauveteurs. Elle a pris les choses en main, mais la situation reste difficile.

Jesse, une chienne enceinte, a failli connaître une fin très sombre entre les 4 murs de son box. La femelle a été récupérée en piteux état par la fourrière et placée dans un refuge surpeuplé. Au bout de 24 heures seulement, elle a été inscrite sur la liste des euthanasies. Elle était condamnée, tout comme les chiots qui se trouvaient dans son ventre, puis l’organisme Altruistic Dog Rescue est intervenu.

Les bienfaiteurs de ce dernier n’ont pas supporté l’idée que la vie de Jesse puisse s’arrêter de cette façon. Ils ont trouvé sa condamnation, ainsi que celle de ses chiots, injuste : « Jesse n'aurait jamais dû finir dans le couloir de la mort, mais après seulement 24 heures au refuge, son nom est apparu sur la liste d'euthanasie, et pas seulement le sien. À l'intérieur de son corps fragile, une portée de chiots à naître se battait pour son premier souffle de vie. Avec une seule décision, le refuge était prêt à les éliminer tous », partageait un bienfaiteur partenaire de l’association.

@welovecuddly / Instagram

Une chienne très mal en point

Les membres d’Altruistic Dog Rescue avaient toutefois conscience qu’en la récupérant, ils s'engageraient dans un long parcours du combattant. En effet, l’état de santé de la mère était très préoccupant. Elle était très maigre, souffrait d’une anémie sévère et était déshydratée. Elle avait besoin de soins coûteux et une cagnotte en ligne a été ouverte pour les financer.

De nombreux internautes se sont mobilisés et ont réalisé des dons. Une famille d’accueil a accepté d’accueillir la chienne jusqu’à son accouchement. Ses bienfaiteurs cherchent donc un bénévole qui pourra prendre le relais une fois les chiots nés. Finalement, après un gros appel à l’aide sur les réseaux sociaux, un membre de l’organisme a affirmé que la maman et ses petits avaient été pris en charge et placés dans une maison temporaire.

Le temps est désormais à la reconstruction pour cette pauvre chienne, qui a vécu des moments très difficiles en l’espace de quelque temps. Un jour, elle n’aura plus à se battre pour quoi que ce soit et vivra auprès de quelqu’un qui prendra soin d’elle à jamais.