« Ma chienne est amoureuse du chien d'en face » : le récit à l'eau de rose d'un Carlin épris de son voisin !

Une femme a livré la tendre histoire de sa chienne, qui se serait entichée du chien vivant dans l'immeuble d'en face. Préparez-vous à sourire !

Selon sa propriétaire, il n'y a aucun doute : Sally est amoureuse. La femelle Carlin aime s'installer pendant des heures devant la fenêtre, dans l'espoir d'apercevoir l'élu de son cœur. Son nom ? Barney, a révélé le quotidien britannique Mirror.

Le beau Golden Retriever vit dans un appartement, situé en face de chez elle. Les 2 tourtereaux sont donc séparés par une simple route. En plus, Sally n'a pas la chance de voir tous les jours son prince charmant, ce qui, d'après sa maîtresse, « la met de mauvaise humeur ».

« Quand il n'est pas là, elle se languit de lui et soupire. C'est tellement triste, je veux juste la câliner et la consoler dans ces moments-là », a-t-elle confié sur Reddit. Ah, les affres de l'amour !

Un amour de chien

Quand le visage doré de Barney apparaît enfin et illumine à lui seul toute la rue, Sally ne peut s'empêcher de remuer joyeusement la queue et de le fixer. Sa propriétaire a déclaré que les 2 amants s'étaient déjà rencontrés et avaient profité d'une séance de jeu à l'extérieur.

Le Carlin deviendrait même jaloux, lorsque le Golden Retriever s'approche des autres ! « Sally le poursuit toujours quand il se dirige vers d'autres chiens », a indiqué sa mère adoptive. Cette dernière aimerait organiser un véritable rendez-vous pour les 2 âmes sœurs, et a demandé aux internautes s'ils trouvaient cette idée saugrenue.

« En tant que propriétaires, nous n'en avons pas beaucoup parlé, a-t-elle expliqué, je ne sais pas si le propriétaire de Barney a remarqué à quel point ma chienne aime son chien. Nous sommes amicaux et avons plaisanté rapidement à ce sujet. » La plupart des utilisateurs de Reddit ont approuvé son plan.

« Je ne pense pas que vous auriez l'air bizarre ! Cela pourrait même être une bonne occasion de vous faire un nouvel ami », a écrit une personne ; « C'est trop mignon ! Et pas étrange du tout. Ma chienne a un petit ami qui s'appelle Charles. Ils sont tellement excités de se voir, qu'il tire son propriétaire vers ma chienne, laquelle me traîne vers lui. J'ai demandé des séances de jeu et je les ai obtenues. Lorsque nous nous rencontrons par hasard, nous nous arrêtons une dizaine de minutes pour laisser nos chiens jouer », a commenté une autre.

Le tour de Sally et Barney viendra-t-il bientôt ? Vivront-ils pleinement leur amour ? Nous ne pouvons qu'espérer une jolie fin à ce conte de fées – ou plutôt devrions-nous dire « de chiens » !