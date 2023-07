Lorsque cette femme prononce un mot « magique », ses 5 chiens endormis se réveillent instantanément et sont surexcités (vidéo)

Certains mots sont bien connus par les propriétaires d’animaux pour faire réagir leur chien au quart de tour. Les canidés réagissent souvent avec excitation aux mots « croquettes », « manger », « balade », « jouer », ou toute autre activité dont l’animal raffole. Mais dans cette famille qui compte 5 grands chiens, un mot « magique » suscite une réaction particulièrement importante de l’ensemble de la meute.

Le fameux « mot en S »

Dans cette famille de 5 chiennes, surnommées « les 5 fabuleuses », une activité rassemble tout le monde. Elle commence par un S en anglais, et par un N en français. Il s’agit… de la natation ! En effet, la meute raffole de nager, que ce soit dans leur piscine, ou dans la nature, comme le relate Newsweek.

© gsdandhikingfun / TikTok

Leur propriétaire s’amuse à les filmer quand elle leur propose d’aller nager, et leur réaction est vraiment hilarante. Un jour, elle a filmé ses canidés alors qu’ils étaient tous couchés et endormis dans le salon. Pour prouver que c’est bien le mot « swimming » (natation), qui déclenche leur réaction, la femme commence à parler à voix haute. Elle utilise notamment le mot « sleeping » (dormir), dont la sonorité ressemble beaucoup à swimming. Pourtant, les chiennes préfèrent continuer à dormir à ce moment-là.

© gsdandhikingfun / TikTok

Puis, elle dit enfin le mot magique. À cet instant, toute la meute s’éveille et se rassemble devant la porte menant au jardin. Un des chiens ramasse même un Frisbee en prévision des jeux aquatiques.

Les canidés ont du mal à contenir leur excitation, ils pleurent et sont très impatients. Leur maîtresse ouvre, et ils se précipitent vers la piscine, ravis.

A lire aussi : Un Pitbull passe de l'abandon à la promesse d'une vie meilleure grâce à une bénévole et ses chiens

Les 5 fabuleuses s’appellent Miss May, Aria, Frankie, Grace et Lulu. Sur leur compte TikTok, on dénombre de nombreuses vidéos de leurs baignades, parfois dans la nature, et plus souvent dans la piscine. Le bonheur des chiennes à nager est évident. Cela semble être leur activité préférée. Elles aiment aussi beaucoup quand leur papa se joint à elles, et qu’elles peuvent jouer avec lui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante :