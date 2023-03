Lors d’un accident de voiture, une chienne prend la fuite et disparaît pendant 3 semaines sous une violente tempête de neige

Marlee a été terrifiée de l’accident de voiture dont elle a été victime avec sa maîtresse, et s’est enfuie de peur dans la nature. Or, une tempête de neige sans précédent s’abattait dans les environs. Pendant 19 jours, la chienne n’a pas donné le moindre signe de vie, donnant lieu à de longues heures d’angoisse pour ses proches.

Lizbeth a adopté Marlee quand elle était un chiot, et rapidement, toutes les 2 sont devenues les meilleures amies du monde. Le duo avait l’habitude de voyager en voiture, et prenait un véritable plaisir à le faire. Malheureusement, la Californie a connu un terrible épisode neigeux ces derniers jours, et il a eu de lourdes conséquences sur le quotidien de Lizbeth et Marlee.

Une balade qui vire au drame

Un beau jour, toutes les 2 s’étaient rendues près de la municipalité de Big Lake, rapporte CBS News. Cependant, à cause du verglas, elles ont eu un léger accident de voiture. Lizbeth et sa chienne étaient tout à fait conscientes, mais cette dernière, de peur, a pris la fuite depuis l’une des vitres cassées du véhicule.

La conductrice s’est immédiatement lancée à sa poursuite, mais Marlee ne laissait personne s’approcher d’elle - pas même sa meilleure amie humaine. Désespérée, Lizbeth a dû se résoudre à quitter les lieux, mais elle a tout fait pour retrouver sa chienne.

De longues heures d’angoisse

En quelques jours, elle avait placardé des affiches partout dans les environs, et posté de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Pendant près de 3 semaines, Marlee n’a pas donné le moindre signe de vie, mais sa maman n’a jamais perdu espoir.

C’est en réalité au bout de 19 jours que la petite fugitive va se manifester. Elle avait pris l’habitude de rôder autour d’une maison chaque soir, aux alentours de 20 heures, afin de déguster les restes que les propriétaires avaient laissés dehors.

Ces derniers s’en sont rendu compte en visionnant les images de leur caméra de surveillance, et ont décidé de l’ « attraper » pour la remettre à sa maîtresse. Mais, une fois de plus, Marlee ne se laissait pas approcher par ses bienfaiteurs. C’est finalement à l’aide de nourriture qu’elle cédera à leur requête !

Un courage hors pair

Depuis, la petite miraculée a retrouvé Lizbeth, plus heureuse que jamais. Nombreux sont celles et ceux qui se demandent comment elle a survécu à l’une des pires tempêtes de neige de l’histoire de Californie… Cette chienne est une véritable guerrière !