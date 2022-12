En fuite après un accident de la route, le chien d'une famille disparaît dans la nature pendant 2 semaines

Il arrive souvent qu’un animal de compagnie réchappant à un accident de la route alors qu’il se trouve dans le véhicule de ses maîtres entre dans un état de panique et prenne la fuite. C’est ce qui est arrivé à Aksel, chien d’une famille estonienne.

Un chien est retourné auprès de sa famille une quinzaine de jours après l’accident de la route à l’issue duquel il avait fugué, rapportait le média estonien ERR.

Le canidé en question est un jeune croisé Berger Allemand appelé Aksel. Tanja, sa propriétaire, l’avait adopté dans un refuge. D’un naturel timide, le quadrupède est non moins affectueux et très attaché à ses humains, notamment le fils de Tanja. Il s’entend également à merveille avec Melki, chat vivant sous le même toit.



ERR

Le lundi 31 octobre, Aksel accompagnait sa maîtresse et le fils de cette dernière lors d’un trajet en voiture. Melki était aussi du voyage. Alors qu’ils passaient près du village de Läsna dans le nord de l’Estonie, une mauvaise manœuvre effectuée par le conducteur d’un camion militaire a amené Tanja à faire une sortie de route brutale.

Fort heureusement, l’accident n’a occasionné que des blessures légères chez Tanja et son fils. En revanche, si le chien et le chat y ont également survécu, ils ont tous 2 pris la fuite à toute vitesse sous l’effet de la panique.

Melki a pu être retrouvé indemne et ramené à la maison quelques jours plus tard, alors qu’il avait trouvé refuge en haut d’un arbre. Aksel, lui, restait introuvable malgré une grande mobilisation sur le terrain et les réseaux sociaux.

A lire aussi : Cette chienne a été filmée en train de se créer un lit double : ses maîtres en sont restés bouche bée (vidéo)

Aksel repéré une vingtaine de kilomètres plus loin

Tanja a toutefois appris que son chien se trouvait probablement du côté de Sagadi, ville située à 20 kilomètres du lieu de l’accident. Elle s’y est rendue et a séjourné dans un hôtel de la place. Pendant des jours, elle déposait la couverture préférée d’Aksel à l’extérieur dans l’espoir de l’attirer.

Le Berger Allemand a effectivement fini par réapparaître. Sa propriétaire l’a récupéré sain et sauf. Aksel avait les pattes légèrement enflées, mais il se portait bien.