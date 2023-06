Lore & Science : des solutions 100% naturelles pour combattre les puces et les tiques chez le chien

Les parasites externes, tels que les tiques et les puces, peuvent représenter un véritable danger pour votre animal. Ils sont à l’origine de nombreuses allergies et sont susceptibles d’être vecteurs de graves maladies. Parfois, ils sont contagieux pour l’être humain. Il est alors essentiel de prévenir leur apparition.

C’est la mission que s’est donnée Lore & Science, un laboratoire normand consacré au bien-être animal depuis plus de 20 ans. L’entreprise propose des solutions antiparasitaires 100% naturelles, qui permettront à votre chien d’aborder la saison estivale en toute sérénité.

Un spray répulsif

Le NiTick’NiPuce Spray est un répulsif qui agit contre les tiques et les puces. Il est facilement applicable sur les poils du chien et offre une protection longue durée. Ce produit garantit une composition 100% naturelle et respectueuse du pH de la peau du chien et du chiot.

Les plantes fraîches qui composent le NiTick’NiPuce Spray sont réputées pour leurs vertus insectifuges et acaricides. Parmi elles, on retrouve le basilic, l’artemisia, ou encore la menthe. Des huiles essentielles et végétales s’ajoutent à sa composition, telles que le géranium, le pin, et le thym.

Le NiTick’NiPuce Spray est vendu sous la forme d’un flacon de 250 ml au prix de 19,90 €.

Des compléments alimentaires

Pour une efficacité plus optimale, il est possible de combiner le spray avec le NiTick’NiPuce comprimé : un complément alimentaire qui agit au niveau de la peau du chien, et qui l’aide à lutter contre les puces et les tiques.

Comme le NiTick’NiPuce Spray, ces comprimés sont 100% naturels, et sont composés d’huiles et de plantes. Ils ont le même effet répulsif que le spray, et ne causent aucun effet secondaire. Ils peuvent être donnés à toute période de l’année, et offrent une protection longue durée.

Les comprimés NiTick’NiPuce sont vendus par flacons de 60 (19,90 €) ou de 120 unités (29,90 €). La posologie varie en fonction du poids de l’animal.

Lore & Science « sélectionne pour vos animaux ce que la nature offre de meilleur »

Chez Lore & Science, la bonne santé des animaux est une priorité depuis plus de 20 ans. Le laboratoire normand s’engage à offrir des produits thérapeutiques à destination des chiens, des chats et des chevaux.

Les solutions Lore & Science sont formulées à base d’extraits d’huiles essentielles naturelles bio, et de plantes fraîches cultivées en France. Elles sont dépourvues de pesticides et d’agents chimiques.