Loin de sa meute sauvage, un chiot s'approche seul de ses sauveteurs comme s’il savait qu'ils allaient changer sa vie (vidéo)

Certains chiens parviennent à se débrouiller seuls dans la nature, comme c’est le cas de ce groupe de chiens sauvages qui a élu domicile sur un territoire en Californie (États-Unis). Parmi eux, un certain Hunter a tout de même été secouru par une association spécialisée et a trouvé son bonheur dans une vie en intérieur. Récemment, ce fut le tour de sa version miniature, Memphis.

La vie dans le désert californien doit être très difficile, entre chaleur aride et prédateurs divers. Certains sauveteurs, connus dans la région, font tout pour leur apporter des soins, et parfois les sortir de leur condition. En effet, certains chiens sont plus en demande et font confiance plus facilement à leurs aidants. Hunter a pu être sauvé par ce biais, tout comme un adorable chiot un peu plus tard.

Hunter : un premier sauvetage réussi

Les sauveteurs de la Community Effort Animal Rescue (CEAR), située en Californie, se souviennent parfaitement de ce sauvetage ayant eu lieu en plein désert, dans la vallée d’Antelope. Le croisé Berger avait pris ses distances vis-à-vis de la meute et a été repéré par l’association. Il a ensuite été accueilli au refuge et a appris à s’acclimater à une vie en intérieur.

Les sauveteurs ne pensaient pas, quelque temps plus tard, qu’ils auraient affaire à un chiot encore plus en demande d’une aide humaine, racontait ParadePets.

Il attendait les sauveteurs

Lors de leur tournée, les sauveteurs ont repéré une petite boule de poils noire ressemblant trait pour trait à Hunter. Éloignée elle-aussi de sa meute, elle semblait attendre quelque chose, ou plutôt quelqu’un.

Les sauveteurs ont garé leur véhicule et l’un d’entre-eux a approché sa main du grillage qui les séparait. Le petit chien s’est alors approché et s’est tout de suite montré très docile.

Selon l’équipe de la CEAR, il est probable que le petit chien ait été amené là par sa mère ou sa meute, pensant certainement qu’il trouverait l’aide dont il avait besoin pour une plus belle vie.

Son sauvetage, très émouvant, a laissé penser que le chiot, nommé Memphis, avait été préparé à sa nouvelle vie.

Une noble mission

Connue des Californiens qui résident non loin de la vallée d’Antelope, l’association CEAR œuvre depuis de nombreuses années à travers son refuge et son sanctuaire pour sauver les animaux errants. Ses employés et bénévoles s’adaptent aux situations diverses auxquelles ils font face : les animaux destinés à une vie dans des familles et ceux ayant besoin d’une prise en charge et de soins au sanctuaire.