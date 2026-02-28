Livrées à elles-mêmes dans une boîte en carton, ces 2 jeunes chiennes roumaines sont finalement adoptées ensemble

Alors qu’elle rentrait chez elle, une habitante de Târgu Frumos (Roumanie) a trouvé une boîte abandonnée en pleine nature. À l’intérieur, se trouvaient 2 chiots livrés à eux-mêmes. Inquiète pour leur survie, la bonne samaritaine a immédiatement contacté une association de protection animale, qui leur a permis de prendre un nouveau départ dans la vie.

C’était une simple boîte en carton, qui gisait au milieu de la verdure. Habituée – hélas ! – à voir de nombreux déchets jetés dans son quartier de Târgu Frumos, la passante n’y prêta pas attention.

Quelques jours plus tard, après une période de froid et de pluie, elle repassa devant cet objet anodin. Mais cette fois-ci, 2 petites boules de poils se cachant à l’intérieur avaient pointé le bout de leur truffe.

© ROLDA UK

Entre de bonnes mains

Bouleversée par sa découverte, la bonne samaritaine a rapidement contacté l’association ROLDA UK, qui sauve et fait adopter des chiens errants originaires de Roumanie. Peu après cet appel à l’aide, les bénévoles sont intervenus sur place et ont mis les jeunes canidés en sécurité, rapporte The Dodo.

© ROLDA UK

« Les chiots étaient extrêmement petits, transis de froid et fragiles, déclare Dana Costin, la fondatrice de l’organisation, une fois à l'intérieur, bien au chaud et nourris, ils ont commencé à se calmer. Ils étaient épuisés, plutôt qu'anxieux, et le fait d'être placés dans une pièce tranquille avec des chats doux les a aidés à se détendre et à se sentir en sécurité. »

Les petites rescapées, baptisées Letti et Lisette, ont reçu de nombreux soins avant d’être transférées dans un autre refuge accueillant des chiens errants. Ce placement leur a permis de se sociabiliser et de bien grandir.

© ROLDA UK

« Une fin heureuse »

Très vite, les sauveteurs ont remarqué que les 2 chiots femelles étaient extrêmement proches. « Elles s’adorent vraiment », précise Dana Costin. Unies dans les épreuves, Letti et Lisette espéraient ne jamais être séparées. Heureusement, leur vœu s’est exaucé !

En effet, les jeunes chiennes à la bouille adorable ont été adoptées ensemble. Aujourd’hui, elles vivent une vie de rêve dans le foyer idéal. « Leur avenir est désormais synonyme de sécurité, de stabilité et de compagnie, conclut la fondatrice de l’association ROLDA UK, nous sommes infiniment reconnaissants du soutien que nous recevons, qui rend possibles des histoires comme celle-ci, et nous apprécions toujours les dons qui nous permettent d'offrir aux autres chiens que nous sauvons une fin aussi heureuse. »