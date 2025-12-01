Livrée à elle-même suite au décès de son maître il y a plus d’un an, cette chienne finit par retrouver le bonheur auprès de son bienfaiteur
Lorsque le propriétaire d’un animal perd son compagnon à 4 pattes, la souffrance est terrible. Il arrive également que ce soit l’inverse qui se passe et que la boule de poils perde l’humain qui était son seul repère. Dans ce cas, au-delà de la tristesse ressentie par la pauvre bête, peut s’ajouter une épreuve supplémentaire : celle de l’abandon.
C’est une situation déconcertante qui s’est déroulée à Badens dans l’Aude. Denis, employé communal, a remarqué la présence d’une femelle Labrador à la silhouette chétive qui “fouillait les poubelles pour se nourrir”. N’écoutant que son grand cœur, Denis décide donc de contacter la Fondation 30 Millions d’Amis qui est immédiatement venue en aide à la pauvre boule de poils. En parallèle, Jean, un enquêteur-bénévole, a réalisé des recherches pour en savoir plus sur l’animal.
La femelle Labrador s’appelle en réalité Pikachu. Elle a 12 ans, et son ancien maître est décédé en février 2024. Cela fait donc plus d’un an et demi, que la chienne est livrée à elle-même, sans eau ni nourriture, avec pour seul toit, un cabanon insalubre et comme panier, un matelas infesté de puces. Quant à Pikachu, elle était sous-alimentée, arthrosique et présentait des griffes trop longues.
Devant un tel constat, la Fondation a demandé à la gendarmerie d’intervenir. Les forces de l’ordre ont ainsi découvert que Pikachu était en principe à la charge du fils de son ancien maître. Jean relate ainsi : “[Le fils] expliquait se déplacer de temps en temps pour nourrir la chienne. Mais au vu de l’état du cabanon, on peut affirmer qu’elle était laissée à l’abandon”.
© Fondation 30 Millions d’Amis
Pourtant, dans son malheur, Pikachu va avoir le droit à une merveilleuse seconde chance. En effet, Denis, son bienfaiteur, a complètement craqué pour elle. Il a donc décidé de l’adopter : “Avec ma femme, nous avons eu le coup de foudre pour cette chienne”. La boule de poils a ainsi trouvé un foyer chaleureux, de nouveaux humains à aimer, et même 2 frères félins, eux aussi issus de sauvetages. L’heureux maître déclare : “Au départ, elle était plutôt craintive, car elle n’avait pas tellement de vie sociale. Désormais, elle me suit partout quand je rentre du travail, et se montre très joueuse”.
