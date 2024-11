La chanteuse Pink finit par craquer pour le chien qu'elle n'était censée accueillir que provisoirement et se dit "heureuse d'avoir échoué"

Alecia Moore. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Probablement pas, car c’est sous son nom d’artiste Pink (souvent orthographié P!nk) que cette chanteuse américaine est plus connue. Devenue mondialement célèbre grâce à des tubes tels que « Family Portrait », « Get the Party Started », « Just Give Me a Reason » ou encore « Stupid Girls », c’est dans un autre registre qu’elle s’est signalée récemment et nous vous en parlions d’ailleurs dans un précédent article.

De passage à Minnetonka, Pink avait rencontré un chiot qui vivait dans un refuge de cette ville du Minnesota et dont l’histoire l’avait bouleversée. Le jeune canidé, appelé Graham Cracker, avait été découvert en Arkansas par une fillette prénommée Autumn alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chiot. Lui et le reste de sa portée étaient élevés par leur mère dans les bois.

L’enfant les nourrissait en cachette, puis la maman de cette dernière s’en était aperçue et avait contacté une association locale. Peu après, la petite famille canine avait été transférée au refuge The Bond Between à Minnetonka.



The Bond Between / Instagram

Pink s’était proposée comme mère d’accueil pour Graham Cracker. Il était donc question qu’elle ne l’héberge que quelque temps pour lui permettre d’apprendre la vie de famille et de consolider sa socialisation afin de le préparer à l’adoption.

Ce faisant, la native de Doylestown en Pennsylvanie n’offrait pas que l’hospitalité au chiot ; elle l’a également fait connaître du grand public, augmentant ainsi ses chances de trouver une famille pour toujours. En fait, il l’avait déjà dénichée…

« Nous allons garder Graham Cracker ! »

D’après ce que rapporte KATV ce mercredi 20 novembre, en effet, la chanteuse de 45 ans a décidé de devenir bien plus qu’une mère d’accueil pour Graham Cracker ; elle l’a adopté.

Pink l’a elle-même annoncé sur son compte Instagram. « C’est officiel… Je suis un échec d’accueil. Nous allons garder Graham Cracker ! (Je n’ai jamais été aussi heureuse d’échouer) », peut-on lire sur ce post. Une publication accompagnée d’une magnifique photo où l’on voit l’animal détendu dans son hamac.

Sa nouvelle propriétaire a tenu à remercier The Bond Between « non seulement pour l'avoir fait entrer dans nos vies, mais aussi pour tout le travail acharné qu'ils font sans relâche pour aider à reloger tous leurs animaux. »

Pink a également rappelé que le jeudi 21 novembre se tiendra le « Give to the Max Day », un évènement annuel consacré aux associations du Minnesota et encourageant le public à effectuer des dons pour les soutenir.