Litige entre les propriétaires d'une chienne accidentée et la bénévole refusant de la leur rendre pour la "sauver"

Une bénévole et la famille d’une chienne blessée se sont engagés dans un âpre face-à-face judiciaire au sujet de l’animal. Les propriétaires souhaitent le récupérer, tandis que la volontaire persiste à le garder et veut qu’il soit amputé de la patte afin d’éviter l’euthanasie.

Des dizaines de personnes se sont rassemblés devant le tribunal du district de Kaikohe, en Nouvelle-Zélande, pour apporter leur soutien à une bénévole ce mardi 10 octobre. Certains d’entre eux étaient même accompagnés de leurs chiens.

Summer Johnson, membre de l’association Bay of Islands Animal Rescue à Kawakawa dans le nord du pays, est poursuivie pour « vol de bétail ou d’autres animaux » et encourt ainsi jusqu’à 7 ans de prison. Elle devra à nouveau se présenter devant la justice en décembre, rapporte Stuff.

La bénévole et son organisation refusent de rendre Sheba à ses maîtres et pensent avoir une bonne raison de ne pas le faire. Cette dernière est une chienne victime d’un accident de la route, survenu plus d’une année plus tôt.

D’après Summer Johnson, le vétérinaire ayant examiné le canidé avait recommandé l’amputation de la patte blessée. Autrement, Sheba devrait être euthanasiée. Les propriétaires ne voulaient pas de cette opération et, pendant un an, la situation est restée inchangée. Quelqu’un a alors pris la chienne et l’a emmenée au refuge de Bay of Islands Animal Rescue où elle se trouve toujours.



La famille de Sheba a demandé à la récupérer mais la bénévole campe sur sa position, car elle se dit inquiète pour sa santé et son bien-être. Les propriétaires en ont alors informé la police et ont saisi la justice.

L’impasse en attendant décembre

Pour Summer Johnson, la chienne continue de souffrir et traîne la patte. L’association lui administre des antidouleurs et surveille son activité pour éviter l’aggravation de l’état du membre blessé. Bay of Islands Animal Rescue a annoncé sa disposition à financer l’opération et les soins, dont le coût s’élèverait à 4000 dollars néo-zélandais (2300 euros environ).

De son côté, la famille indique qu’un autre vétérinaire lui a assuré que Sheba pouvait vivre sans amputation. Ce à quoi Summer Johnson a répondu en expliquant que le praticien en question avait pris sa retraite entretemps et qu’il n’avait même pas examiné la chienne.

La justice tranchera donc en décembre. D’ici là, le sort de Sheba demeurera incertain. Tout le monde espère que la raison finira par l’emporter et que le bonheur de la chienne sera pris en considération avant tout autre chose.