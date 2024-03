Sauvé d’un élevage intensif, cet imposant Bouvier Bernois adore être bercé comme un bébé par sa nouvelle maman (vidéo)

Ayant été élevée dans une usine à chiots, Annie, une adorable chienne Bouvier Bernois, ne connaissait jusque-là que les 4 murs de son chenil métallique où elle enchaînait les grossesses pour le profit de ses propriétaires. Heureusement sauvée par l’association BARC, Inc. spécialisée dans le sauvetage de Bouviers Bernois, la chienne a bien vite trouvé une famille pour toujours où elle est aujourd’hui choyée.

Un adorable rituel

Dernièrement, le média Parade Pets a relayé les images d’un touchant rituel instauré entre Annie et sa nouvelle maman. Cette dernière a en effet pris l’habitude de prendre la chienne dans ses bras et de la bercer comme un bébé.

© @thebernerbunch / TikTok

Avant d’être secourue Annie n’avait jamais eu de véritables interactions avec les humains, pourtant, elle se sent parfaitement en sécurité dans les bras de sa maîtresse. Sur les images, on voit clairement à quel point cette douce chienne est détendue et adore se faire cajoler. Bien sûr, pour sa maîtresse, ce n’est pas toujours évident de bercer une énorme boule de poils de plus de 35 kg. Peu importe, l’essentiel est qu’Annie se sente aimée !

« Mon cœur vient d’exploser »

Postée à l’origine sur le compte TikTok dédié aux aventures d’Annie et de son grand frère Weller, un autre Bouvier Bernois, la vidéo a fait fondre le cœur de milliers d’internautes. Depuis sa publication le 11 mars dernier, elle a en effet été visionnée plus de 711 000 fois. La section des commentaires déborde également de réactions attendries.

© @thebernerbunch / TikTok

« Mon cœur vient d’exploser », écrit un internaute. « Qui pourrait voir cette chienne et ne pas passer chaque seconde avec elle à la regarder dans les yeux et à l’embrasser sur le nez ? », se demande un autre.

La maîtresse d’Annie le confesse d’ailleurs dans les commentaires : « Mon cœur fond dès que je la vois me regarder dans les yeux quand je la berce. Elle a tellement d’amour à donner ». Difficile, en effet, de résister à un regard aussi plein de tendresse…