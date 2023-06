Lien homme-animal, identification, médiation animale : retour sur la 5e édition de la Semaine Nationale de l'Identification

Du 12 au 18 juin dernier s’est déroulée la 5e édition de la Semaine Nationale de l’Identification en France. Organisée par l’ I-CAD (Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques), cette campagne 2023 vise à sensibiliser les détenteurs et futurs détenteurs aux enjeux de l’identification, et fut placée sous le signe du lien Homme-Animal. Revenons sur les temps forts de cette édition.

L’identification de son animal auprès de l’I-CAD est une obligation légale en France depuis 2021. Elle est le premier acte d’une possession responsable, et le seul lien officiel qui rattache le propriétaire à son animal. Véritable carte d’identité, elle les protège également en cas de perte ou de vol. Pourtant, de nombreux animaux ne sont toujours pas identifiés sur le territoire.

À l’occasion de la 5e édition de la Semaine Nationale de l’Identification en France, des acteurs de la cause animale se sont réunis pour promouvoir l’identification des chiens et des chats, et débattre sur l’évolution du lien Homme-Animal, thématique au cœur de l’évènement.

Un programme de conférences autour du chat

Le félin semble être l’animal domestique préféré des Français. Pourtant, moins d’un chat sur 2 est identifié dans l’Hexagone. Face à leur prolifération dans les municipalités, l’I-CAD a souhaité proposer une série de conférences à destination de ses différents publics. Elles ont été suivies par plus de 1000 personnes en direct.

Personnalités et professionnels du monde animal se sont réunis pour débattre sur diverses thématiques : l’évolution du lien entre l’homme et le chat, l’importance de l’identification dans le cadre d’une possession responsable, et la gestion des chats libres et errants en milieu urbain.

La médiation animale au cœur de cette 5e édition

Lors de sa campagne 2023, l’I-CAD a lancé une seconde édition d’appel à projets afin de soutenir 3 projets associatifs qui favorisent le lien entre l’homme et l’animal ou les actions de médiation animale. Le jury a retenu 3 initiatives qui bénéficieront d’un soutien financier de 5000 € chacune :

Association Regards Partagés qui promeut des séances de médiation animale dans les établissements de soins ;

France Alzheimer 06, une association qui met en place des médiations animales à domicile afin de soutenir les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives ;

le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Haute-Corse qui promeut la formation de chiens d’assistance.

Le jury a également mis en avant un projet coup de cœur : l’hôpital de pédopsychiatrie Les Cigognes PEP CBFC, qui propose à des enfants déscolarisés ou en échec scolaire d’avoir accès de manière nouvelle à une pédagogie plus en adéquation avec leurs besoins.

Des ambassadeurs et des personnalités engagées

À l’issue d’un concours photo, 3 chiens et 3 chats ont été élus comme nouveaux ambassadeurs I-CAD pour la promotion de l’identification. Ils ont été élus par les internautes puis par un jury présidé par Caterina Murino, marraine de la Semaine Nationale de l’Identification 2023.

I-CAD

Pour la 5e année consécutive, l’I-CAD a bénéficié du soutien de personnalités engagées souhaitant contribuer à la sensibilisation à l’identification et amplifier les messages auprès de leurs communautés. Diane Leyre, Miss France 2022 et Laura Tremble, membre de l’Équipe de France de Natation artistique, faisaient partie de ces partenaires.

Enfin, à l’occasion de la nouvelle Semaine Nationale de l’Identification, un nouveau site Internet lié à l’identification a été dévoilé : https://identifier-mon-animal.fr/. Cette plateforme tous publics centralise toutes les informations relatives à l’identification dans un espace unique.