Un malentendu autour des passeports de ses chiens coûte 600 euros à un propriétaire britannique qui revenait en France

Alors qu’il revenait en France avec ses 2 chiens après un séjour au Royaume-Uni, un Britannique établi dans le Morbihan s’est vu refuser l’accès au ferry. En cause, une confusion impliquant les passeports européens français et britanniques de ses animaux de compagnie.

Le Dr Cris Emson, un Britannique vivant en France, a dû débourser près de 600 euros et retarder son retour en Bretagne de 3 jours à cause d’un problème avec les passeports européens de ses chiens. Un récit rapporté par The Connexion, média anglophone consacré aux actualités françaises, ce mercredi 8 septembre.

L’homme a 2 chiens, pour lesquels il avait fait émettre des passeports européens en France et au Royaume-Uni. Il vit dans le Morbihan et, récemment, s’était rendu en Grande-Bretagne en compagnie de ses amis à 4 pattes. Il avait alors présenté leurs passeports britanniques.

A son retour en France, il a utilisé ceux délivrés par un vétérinaire français, mais on ne l’a pas autorisé à embarquer sur le ferry de Britanny Ferries. D’après lui, le personnel de la compagnie maritime bretonne ne lui a pas fourni d’explication. Il s’est alors renseigné auprès d’un vétérinaire anglais, qui lui a expliqué le problème ; les passeports français de ses chiens ne contiennent pas les informations relatives à leur vaccination antirabique. Les canidés avaient bien été vaccinés contre la rage, mais les détails des injections ne figuraient que sur leurs passeports britanniques, pas ceux français.



Les passeports UE pour chiens britanniques plus valides depuis le Brexit, tout comme les vaccins qui y figurent

Or, les passeports UE pour animaux de compagnie délivrés au Royaume-Uni ne sont plus considérés comme valides dans l’espace commun européen depuis le Brexit, entré en vigueur le 1er janvier dernier. Les vaccins qui y sont mentionnés ne sont donc pas valables non plus.

Le Dr Emson n’a eu d’autre choix que d’obtenir des certificats internationaux de bonne santé pour ses chiens et de passer 3 nuits supplémentaires en Grande-Bretagne. Ce n’est qu’après cela qu’il a enfin pu rentrer en France avec ses animaux de compagnie. Des imprévus qui lui ont coûté la coquette somme de 500 livres, soit 580 euros environ.

Passeports UE Fr et UK, ce qu'en dit l’I-CAD

Dans la rubrique consacrée aux dispositions post-Brexit, le site de l’I-Cad indique que « Lors de la délivrance du passeport, le vétérinaire doit reporter et valider l'identification et les données relatives à la vaccination antirabique en cours de validité, en rajoutant en référence le numéro du passeport UK ».

L’organisme précise également que le propriétaire « peut garder le passeport UK pour justifier les vaccinations en cours de validité ».

Enfin, The Connexion assure qu’il est possible pour les Britanniques possédant une résidence secondaire en France d’obtenir un passeport européen dans l’Hexagone, ce qui leur revient moins cher que le certificat sanitaire international.