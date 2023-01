Un chien destructeur se métamorphose avec l’arrivée d’un nouveau chiot (vidéo)

Les télécommandes, les tablettes tactiles et les chaussures font partie des nombreuses victimes de Buddy, un toutou qui a tout ravagé sur son passage jusqu’à l’arrivée d’un nouveau chiot dans sa vie. Boss a bouleversé le quotidien de ce chien et de ses maîtres, qui se sentent désormais plus sereins dans leur propre maison.

Tracy Montgomery et son époux vivent en Australie aux côtés de Buddy, un Golden Retriever qu’ils ont adopté lorsqu’il avait 7 mois. Ils n’imaginaient pas que ce dernier comptait détruire un maximum de choses chez eux, et que ses dégâts leur coûteraient plusieurs milliers d’euros de réparations !

Un chiot au comportement destructeur

Comme le rapporte Metro, le couple a pourtant tout essayé. Tracy a dû acheter une quinzaine de télécommandes, que Buddy dévorait dès qu’elle avait le dos tourné, même lorsqu’elles étaient placées en hauteur. Ses petits-enfants avaient malheureusement pris l’habitude de voir leurs chaussures arrachées, car Buddy ne leur laissait pas toujours le temps de les ranger.

Kennedy News and Media

Les séances d’éducation canine que le Golden Retriever a suivies n’ont pas non plus porté leurs fruits. Tracy et son époux étaient vraiment désespérés. « C’est comme s’il se donnait pour mission de tout détruire sur son passage. Son attitude a créé des tensions au sein de notre couple » confiait la cinquantenaire.

Kennedy News and Media

Mais le jour où Boss est arrivé dans leur vie, tout a changé

Lors de vacances en Thaïlande, Tracy a confié Buddy à une petsitter, qui lui a suggéré d’adopter un second chien pour canaliser l’énergie de son Golden Retriever. À court d’idées, elle a suivi ses conseils, et décidé d’accueillir sous son toit un Bouledogue Français du nom de Boss.

Kennedy News and Media

Le coup de foudre fut immédiat entre les 2 nouveaux « frères ». « Quand nous sommes allés chercher Boss, il a foncé vers Buddy, et depuis, ce sont les meilleurs amis du monde ! » se remémore Tracy.

Depuis son arrivée, le comportement de Buddy s’est nettement apaisé. « Il est toujours très actif et agité, mais il ne détruit plus rien. Je suis ravie d’enfin pouvoir profiter de mon toutou ». Forte de cette expérience, Tracy conseille à tous ceux qui ont un chien « destructeur » d’adopter un second animal. « Ce sont comme des enfants uniques : parfois, ils ont juste besoin de quelqu’un d’autre ».