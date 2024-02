Avec du temps et de la bienveillance, ces 2 chiens traumatisés par leur passé sont désormais méconnaissables

Gus et Chucky ont toujours pu compter l’un sur l’autre dans les moments les plus sombres de leur vie. Ils n’avaient confiance qu’en eux et ne laissaient personne les approcher. Toutefois, quand des humains attentionnés sont entrés dans leur vie, ils ont compris que leur cœur était assez grand pour accueillir d’autres personnes.