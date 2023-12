À 7 ans, ce Beagle de laboratoire profite de son tout premier panier après avoir été sauvé (vidéo)

Pendant toute son existence, Koa a été privé de sa liberté à des fins expérimentales. Le pauvre servait de cobaye aux humains dans les laboratoires et n’était qu’un numéro parmi tant d’autres. Grâce à l’implication d’une association, ce sombre quotidien est désormais derrière lui. Il apprend à vivre comme les autres chiens domestiques et savoure chaque nouvelle chose qu’il découvre.

L’organisme Beagle Freedom Project, fondé et dirigé par Shannon Keith, a organisé le sauvetage de Koa. Ce chien de type Beagle n’avait connu que les 4 coins du chenil d’un laboratoire de l’Arkansas (États-Unis). Aujourd’hui, il découvre l’amour et l’affection dans sa famille d’accueil texane, et tous les autres plaisirs simples de la vie.

Comme le mentionnait Newsweek, les chiens, et notamment les Beagles, sont régulièrement utilisés dans le milieu de l’expérimentation scientifique. Les canidés de cette race sont connus pour leur docilité. Ils sont très affectueux et font généralement tout pour satisfaire les humains. Lesquels n’ont donc aucun mal à les assujettir pour tester divers traitements, médicaments, produits, etc.

Une chance inespérée

Koa faisait partie des millions de chiens élevés chaque année dans les laboratoires à travers le monde. Cela faisait 7 ans qu’il vivait enfermé dans son box froid dépourvu de fenêtres. Ce triste quotidien a basculé lorsque les membres du Beagle Freedom Project sont venus le chercher. Ils ont mis un terme à son cauchemar.

Mieux encore, les bienfaiteurs lui ont offert une nouvelle vie en commençant par lui trouver une famille d’accueil : « C'était la première fois qu'il allait dehors et recevait un foyer aimant » témoignait Shannon Keith. Ses propriétaires relais ont tout fait pour le mettre à l’aise et ont été impressionnés par son immense résilience.

« Koa est le plus gentil des chiens »

Ils ont pris soin de lui et lui ont montré qu’il comptait désormais dans ce monde. Chaque chose a priori banale était nouvelle pour le rescapé, y compris dormir dans un panier. Alors, ses maîtres lui ont choisi le plus confortable des lits et l'ont invité à s'installer dedans.

C’était la toute première fois qu’il avait son propre nid douillet : « Quand il a eu le lit, il s'y est dirigé, puis s'est rapidement mis sur le dos [...] C'était comme s'il découvrait que tout cela lui appartenait » racontait Shannon Keith. Depuis, l’adorable toutou a pris l’habitude de s’endormir quotidiennement à l'intérieur.

