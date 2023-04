Les secrets d'une intégration réussie du chiot dans sa famille livrés par les experts invités de La Touche Animale

Pour ce nouveau numéro de La Touche Animale, Yoann Latouche a choisi de parler du chiot dans tous ses états avec ses invités, qui sont 2 spécialistes de la question. Il s’agit de Chloé Fesch, éducatrice et comportementaliste canin, et de l’éleveur Yannick Parchemin. Forts de leur longue expérience avec les jeunes canidés, ils ont abordé de manière détaillée les aspects essentiels des premiers stades de la vie du chien, de sa naissance à la construction des liens avec sa nouvelle famille, en passant par l’éducation et la socialisation.

Ouvrir les portes de son foyer à un chiot est une expérience à la fois excitante et passionnante. On ne s’y prend toutefois pas n’importe comment, car il en va autant du bien-être du jeune canidé et de son épanouissement que de sa relation avec son entourage.

C’est ce dont l’expert animalier Yoann Latouche a longuement débattu en compagnie de ses invités de La Touche Animale. Un nouvel épisode de ce show diffusé en direct le lundi 10 avril sur l’application Brut.. Il est à présent disponible en replay, que voici :

Du comportement à l’importance de la socialisation, en passant par les différences en fonction de la race et les besoins physiologiques spécifiques. Toutes les questions majeures ont été traitées avec Chloé Fesch et Yannick Parchemin, passionnés du monde canin qui totalisent à eux 2 une bonne trentaine d’années d’expérience avec nos amis à 4 pattes.

Chloé Fesch est désormais une habituée de la communauté Woopets, avec notamment cet interview où elle nous a livré ses précieux conseils autour de l’accueil, de l’éducation et de la rééducation du chiot. Également formatrice d’éducateurs canins basée à Toulouse (Nature de Chien), elle était déjà intervenue dans La Touche Animale pour parler de l’adoption et des méthodes d’éducation canine.

Quant à Yannick Parchemin, il est éleveur de Bergers Blancs Suisses au sein de Bleizi Asgard, en Bretagne. Une activité qu’il mène parallèlement à son travail axé sur l’étude du comportement alimentaire des chiens et des chats.

Les bases de la socialisation

Les fondements de la socialisation sont bien évidemment jetés dès la naissance du chiot, au contact de sa mère et du reste de sa portée. Yannick Parchemin a souligné l’importance de la présence humaine lors des premières étapes, surtout lorsque le jeune chien ouvre les yeux puis commence à se déplacer. Il s’agira ensuite de l’habituer très progressivement au quotidien familial, avec les mouvements et les bruits qui le composent (marcher à côté de lui, bouger des meubles, passer l’aspirateur…).

Les activités proposées au chiot doivent être systématiquement adaptés à son âge. Ainsi, l’emmener trop tôt dans un espace où il y a agitation et foule risque d’être source de stress pour l’animal.

Tout comme Chloé Fesch, Yannick Parchemin préconise quelques outils susceptibles de fournir une aide considérable durant cet apprentissage, comme le collier apaisant pour chien Adaptil. En imitant les phéromones que diffuse la chienne lors de la naissance du chiot puis l’allaitement, cet accessoire permet à ce dernier d’être plus calme, de bénéficier d’une meilleure qualité de sommeil et d’intégrer plus facilement la propreté.

Privilégier la qualité

En matière de socialisation comme dans bon nombre d’aspects de la vie du chiot, Chloé Fesch préconise de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut, selon l’éducatrice, effectuer des séances courtes et adaptées que s’orienter vers des rencontres longues et épuisantes pour le jeune quadrupède. Le risque, autrement, est que l’expérience devienne négative et contreproductive, en le traumatisant et en l’amenant à se renfermer sur lui-même.

Un point de vue auquel Yannick Parchemin adhère totalement, lui qui travaille avec une race connue pour sa grande sensibilité, son hyperattachement à l’égard du maître et sa réserve vis-à-vis des étrangers.

Les rencontres que fait le chiot déterminent son comportement futur. A ce titre, celles dont il profite dans les espaces dédiés aux chiens, comme les "Récrés des chiots" et les structures similaires que l'on retrouve, par exemple, dans les magasins Tom & Co, sont utiles et précieuses.

La recherche du juste équilibre et essayer de ne pas en faire trop. C’est le conseil général qu’adresse le duo d’invités de La Touche Animale aux futurs propriétaires de chiots, tant en ce qui concerne l’éducation que la socialisation. Ainsi, Chloé Fesch met l’accent sur la nécessité de laisser au chiot le temps de s’ennuyer, de ne rien faire. Il s’agit, par exemple, de s’accorder une pause lors de la promenade pour s’asseoir par terre ou sur un banc, pour que le petit chien se pose à son tour ; ces moments favorisent l’harmonie avec le maître en même temps qu’ils stimulent sa curiosité et l’aident à être attentif et réceptif à son environnement.

Les premiers mois du chiot à la maison

Il est indéniable que l’arrivée du chiot est une phase difficile à vivre pour ce dernier. Séparé de sa mère et de ses frères et sœurs, il découvre un endroit et une atmosphère qui lui sont totalement étrangers. Faut-il être alors présent en permanence ou, à l’inverse, le laisser seul autant que possible ?

Pour Chloé Fesch, prendre un congé pour accompagner le chiot durant cette période cruciale peut être une bonne idée. A condition toutefois de ne pas être omniprésent ; l’idée n’est pas d’être à la maison 24 heures sur 24, mais de l’habituer progressivement aux absences. Le retour au travail et donc la séparation de plusieurs heures ne doivent pas survenir brusquement.

Même son de cloche du côté de Yannick Parchemin, très bien placé pour aborder la problématique de l’hyperattachement et de l’apprentissage de la solitude, s’agissant du Berger Blanc Suisse.

Education alimentaire et apprentissage de la propreté

Faut-il intervenir lors des repas du chiot ? « Oui, mais… », répondent en substance Chloé Fesch et Yannick Parchemin.

Globalement, le chiot doit pouvoir prendre son repas tranquillement. Le déranger inutilement à ce moment-là risque de renforcer le comportement de protection qu’il peut avoir vis-à-vis de sa gamelle et de son contenu. Le mieux, pour pouvoir un jour intervenir sur son écuelle en cas de besoin, est d’associer cela à quelque chose de positif ; s’approcher en y ajoutant un peu de nourriture, par exemple.

L'occasion de rappeler, au passage, l'importance d'offrir à son ami canidé une alimentation de qualité et adaptée à son stade de vie, comme celle que l'on retrouve chez Royal Canin.

Enfin, concernant l’apprentissage de la propreté, l’éleveur est un fervent partisan du renforcement positif. Autrement dit, féliciter le chiot quand il fait ses besoins à l’extérieur et ne surtout pas le punir en cas d’accident à l’intérieur. Chloé Fesch rappelle d’ailleurs que les petits oublis sont ce qu’il y a de plus normal pour un chiot qui commence à intégrer la propreté et qu’ils sont même inévitables. Petit conseil en bonus de sa part : ne jamais nettoyer à l’eau de Javel, car elle incite l’animal à refaire ses besoins au même endroit. Préférer plutôt le vinaigre blanc.

Voilà tout pour ce rendez-vous particulièrement édifiant et riche en enseignements, animé, comme de coutume, de main de maître et avec le sourire par notre ami Yoann Latouche.

