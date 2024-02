La photo d’un chien déprimé au refuge depuis 8 ans touche les internautes et change son destin

Comme d’autres canidés, Sam a été placé dans un refuge dans l’espoir d’avoir une meilleure vie. Ses congénères sont partis les uns après les autres, mais lui n’attirait pas l’attention des adoptants. Une situation qui le mettait au plus bas, alors ses sauveteurs ont décidé d’agir.

8 années se sont écoulées depuis l’arrivée de Sam dans un refuge roumain, le Pawprints to Freedom (PTF), à Adjud. Le temps se faisait extrêmement long pour le chien, si bien qu’il commençait à broyer du noir. En le voyant ainsi, le personnel a cherché le moyen de faire réagir les potentiels adoptants. Il a montré sa détresse sur les réseaux sociaux, ce qui a particulièrement touché une femme.

Sam a passé la majeure partie de sa vie au chenil. À son arrivée, il débordait de vitalité et était prêt à tourner la page sur son passé de chien errant. Toutefois, ses projets de nouveau départ ont progressivement été détruits, car les semaines passaient et personne ne se manifestait pour l’adopter.

Pawprints To Freedom Rescue / Facebook

« Je ne pouvais pas arrêter de pleurer »

Jour après jour, la personnalité joyeuse de Sam a laissé place à de la tristesse. Comme s’il avait compris qu’il était laissé pour compte, il s’est renfermé sur lui-même, arborant un visage malheureux. Les bénévoles ont élaboré une stratégie pour mettre un terme à la détresse du chien, qu’ils considéraient comme « le plus triste du monde » d’après Daily Record.

Ils l’ont photographié dans son box et ont partagé sa photo sur Facebook. Sur le cliché, Sam était avachi et semblait abattu, comme s’il n’avait plus envie de se battre pour prouver qu’il méritait d’avoir sa chance. La publication est vite devenue virale, car elle a été partagée au-delà des frontières. Parmi la masse d’internautes qui l’a visionnée, Sally McGregor a eu un véritable choc, au point d’être émue aux larmes.

Un départ tant attendu

Elle a confié avoir été profondément bouleversée par la photo de Sam et était incapable de l’ignorer. Alors, son grand cœur l’a conduite à se renseigner sur l’animal, puis à candidater pour l’adopter. Quelque temps après, Sam prenait la route vers le Royaume-Uni à bord du bus de son association pour rejoindre sa bienfaitrice Sally.

Sally McGregor

Sur place, il est redevenu le chien « heureux » qu’il avait toujours été, selon sa maîtresse. Laquelle a ajouté qu’il remuait la queue dès qu'il la voyait, et qu’il était tout le temps très enjoué. Les journées difficiles de Sam sont loin derrière lui. Aujourd’hui, il profite du quotidien en compagnie de ses maîtres, leur enfant, son frère canin Boycie et le chat de la famille Flash.