La réaction hilarante d’un chiot jaloux que le chat puisse grimper sur le canapé mais pas lui (vidéo)

Le canapé est souvent le lieu rêvé de nos animaux de compagnie. Confortable et spacieux, c’est sur celui-ci que toute la famille se retrouve pour passer un moment agréable. Parce qu’il n’était pas encore propre, Rusty n’avait pas accès au sofa. Mais quand il a remarqué le chat de la famille pouvait s'installer dessus, il a réclamé justice.

Rusty, un jeune Labrador red fox de 3 mois, est en période d’apprentissage. Pour éviter qu’il abîme le canapé familial, ses propriétaires Elyse Bartkus et CJ Kelleher, originaires du Massachusetts (États-Unis), lui en ont interdit l’accès. De son côté Boxer, le chat de la maison, est autorisé à s’y installer. Une règle contre laquelle son ami canin compte bien se révolter !

Rusty et Boxer se connaissent depuis peu et nouent doucement des liens d’amitié. Toutefois, un sujet en particulier nuit à leur relation et suscite régulièrement la colère de Rusty : le canapé.

@rusty.theredlab / TikTok

Une démonstration de jalousie

Rusty n’est âgé que de quelques semaines et par conséquent, il ne maîtrise pas encore la propreté. Les chiots ont fréquemment tendance à uriner sur les éléments textiles de la maison, dont le canapé, c’est pourquoi les humains du toutou préfèrent ne pas le laisser monter dessus pour le moment : « Nous essayons juste d'éviter les accidents sur le canapé, donc pour l'instant nous traînons et nous blottissons contre lui sur le sol » déclarait sa maîtresse à Newsweek.

Puisque la boule de poils est interdite de sofa, Boxer peut s’y reposer sereinement sans risquer de se faire embêter. C’est d’ailleurs devenu son point d’observation privilégié, ce qui suscite l’indignation de Rusty. Lequel est frustré d’un tel traitement de faveur envers son frère félin. Dans une vidéo partagée sur TikTok, on le voit aboyer frénétiquement sur ce dernier, l’air de lui reprocher ses privilèges.

A lire aussi : Un chien passe un moment mémorable à l'école après y avoir suivi ses jeunes humains en douce

« Justice pour Rusty ! »

Le clip a été visionné près de 300 mille fois et a fait réagir les internautes dans la section des commentaires. Beaucoup se sont mis du côté de Rusty, affirmant qu’il devrait être autorisé à s’installer sur le canapé : « Le traitement doit être juste et équitable pour tous les enfants à fourrure de la maison » écrivait une personne, « Tous les bébés à fourrure devraient être autorisés sur le canapé ! » partageait une autre.

Que la Toile soit rassurée, Rusty aura bientôt le droit de profiter du divan au même titre que les autres membres de la famille !