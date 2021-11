Les scientifiques ont découvert pourquoi votre chien penche la tête sur le côté

Une équipe de chercheurs a analysé la fréquence à laquelle les chiens penchent la tête sur le côté, pour tenter de comprendre les raisons de ce comportement. D’après leurs conclusions, il s’agit de la manifestation d’un regain d’attention de la part du canidé, spécialement quand on s’adresse à lui.

En anglais, on appelle cela le « head tilt » et ce geste fait partie de ces petits détails qui font le charme de nos amis à 4 pattes. La plupart des gens trouvent, en effet, adorable cette habitude qu’ont les chiens de pencher la tête sur le côté par moments, notamment lorsqu’on leur parle ou quand ils donnent l’impression de chercher à comprendre quelque chose.

Des chercheurs à l’université Lorand Eötvös de Budapest, en Hongrie, ont étudié la question en soumettant un groupe de plusieurs dizaines de chiens à un test, rapportait le New York Post ce jeudi 4 novembre. Ils ont ainsi découvert que les quadrupèdes penchent la tête parce qu’ils écoutent très attentivement la personne qui s’adresse à eux, le maître en l’occurrence. L’étude a été publiée le 26 octobre dernier dans la revue Animal Cognition.

Dans le cadre de cette expérience, les propriétaires de 40 chiens leur ont appris les noms de nouveaux jouets. Les auteurs de l’étude ont ensuite mesuré l’occurrence des « head tilts » effectués par les animaux quand leurs maîtres leur demandent d’aller chercher l’un de ces accessoires.



Pencher la tête pour mieux comprendre l’information

Les scientifiques s’attendaient à ce que les chiens ayant le plus de facilités à intégrer les noms d’objets, comme les Border Collies, penchent la tête plus souvent que les autres. Ce qui a été confirmé par ce qu’ils ont pu observer durant l’exercice ; ces canidés réputés pour leur grande intelligence l’ont fait durant 43% du temps, alors que ceux appartenant à d’autres races ne le faisaient que pendant 2% du temps. Pour les auteurs, c’est la preuve que le penchement de tête sur le côté aide l’animal à se souvenir de l’information et à la comprendre.

« Nous n'avons pas une compréhension complète de la fonction et des circonstances dans lesquelles ce comportement se produit, expliquent les chercheurs. Cette étude est le premier pas dans cette direction, montrant comment il pourrait être lié à la présence de stimuli auditifs significatifs pour le chien. »

La prochaine étape, selon eux, sera de voir pourquoi les chiens penchent la tête dans une direction plutôt que l’autre.