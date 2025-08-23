Les retrouvailles pleines d’émotions entre un petit garçon autiste et sa chienne d’assistance qui vient de suivre une formation de 4 mois pour l'aider dans son quotidien (vidéo)

En Alabama (États-Unis), cette famille a vécu un moment très intense en compagnie de son fils, sur le spectre de l’autisme. Propriétaires d’une Goldendoodle du nom de Belle, Hannah Caitlin Parker et son mari, ont décidé il y a quelques mois d’inscrire leur chienne à un programme d’entraînement spécial. À son retour, Belle a tout de suite mis en pratique tout ce qu’elle venait d’apprendre. Le moment a été riche en émotions.

Pour soutenir leur fils dans son quotidien et après avoir pris la décision de former leur chienne, ces parents ont effectué un long trajet depuis chez eux, dans l’Alabama (États-Unis), jusqu’au Texas. En effet, c’est là que se trouve le centre de formation ProK9, dédié à l’accompagnement éducatif des chiens de familles avec personnes autistes.

Une séparation de 4 mois

Motivée, la courageuse Belle a quitté son domicile durant 4 mois pour recevoir sa formation. D’abord en présence de ses maîtres, puis auprès des formateurs, elle a été une élève exemplaire, comprenant visiblement les objectifs de ses nombreux cours. Caitlin confiait à Newsweek « compter les jours » avant le retour de sa chienne adorée, également attendue par ses 2 enfants.

Un moment gravé pour toujours

4 mois plus tard, toute la famille, y compris Jonas, le fils de Caitlin, s’est rendue auprès de Belle, pour assister à ses derniers 8 jours de formation.

La chienne était fin prête et l’a montré à sa famille. L’excitation était au rendez-vous pour le petit garçon, qui ne cessait de manifester sa joie de retrouver Belle. Caitlin expliquait : « Lorsque Jonas est excité et dans un nouvel environnement, il a tendance à être stimulé et à être trop excité ». De son côté, Belle s’est contenue durant quelques minutes, mais n’a pas pu résister, couvrant finalement son petit propriétaire de « baisers ».

« Les outils pour être une chienne encore meilleure »

Durant ces 8 jours de formation en famille, Belle a énormément appris. Le témoignage de la mère de famille met clairement en avant les progrès : « Pendant nos 8 jours, Jonas l’a mise à l’épreuve simplement en étant lui-même, et cela s’est déjà avéré être une aide incroyable. Belle a déjà fait tellement de ces tâches s’en rendre compte, mais ProK9 l’a aidée à atteindre son plein potentiel et lui a donné les outils pour être une chienne encore meilleure ».

Une présence devenue indispensable

La famille a été soulagée de voir les bénéfices de cette formation, et de constater aussi que Belle était devenue une présence essentielle, notamment pour assurer la sécurité des enfants. Les mots de Caitlin véhiculent un message très positif : « Je n’ai aucun doute sur le fait que les chiens d’assistance peuvent être la clé pour donner la clé aux enfants pour naviguer plus facilement dans leurs journées ».