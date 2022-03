Les retrouvailles larmoyantes entre une femme et son Pitbull volé 2 ans et demi plus tôt (vidéo)

Après le vol de son chien à l’été 2018, Mariah Cummings était inconsolable et pensait qu’elle ne le reverrait plus jamais. Le miracle a toutefois eu lieu 2 ans et demi plus tard, et tous 2 ont ainsi pu vivre d’émouvantes retrouvailles dans un refuge.

Un chien volé et sa maîtresse ont été réunis 2 ans et demi après la disparition du canidé. Une scène magnifique, filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux, comme le rapporte Daily Paws.

Mariah Cummings avait adopté Hannibal, un Pitbull, en 2014 alors que celui-ci n’était encore qu’un chiot. A l’époque, ils habitaient Saginaw, dans l’Etat du Michigan. Ils étaient devenus inséparables, et la jeune femme ne pouvait pas s’imaginer vivre sans lui.



Tout allait pour le mieux jusqu’à cette terrible journée de juillet 2018. Mariah Cummings rentrait d’un long trajet en voiture et découvrait la porte de derrière de sa maison fracturée. A l’intérieur, tout était sens dessus dessous. Les cambrioleurs avaient emporté tout ce qu’ils pouvaient, mais le pire, c’est qu’ils avaient enlevé Hannibal. Ils avaient même pris ses laisses, gamelles et nourriture.

Sa propriétaire avait remué ciel et terre pour tenter de le retrouver. Recherches, réseaux sociaux, médias locaux, refuges de la région… Elle avait tout essayé, mais en vain.

2 années plus tard, elle avait quitté le Michigan pour s’installer dans le Tennessee. Mariah Cummings avait perdu tout espoir et cesser de le chercher après son déménagement. Elle n’avait plus aucune nouvelle d’Hannibal, hormis les témoignages erronés de personnes qui pensaient l’avoir aperçu.

Jusqu’en décembre 2020 et cette photo envoyée par un ami, celle d’un chien qui se trouvait dans un refuge à Saginaw. Mariah Cummings a tout de suite reconnu son Hannibal. « C’est lui ! J’arrive », a-t-elle alors répondu, avant d’entamer de nuit le long voyage en voiture pour revenir dans le Michigan.

Larmes de joie au refuge

Elle se demandait si le Pitbull, lui, allait la reconnaître. Tous ses doutes se sont envolés quand elle est arrivée au refuge ; dès qu’Hannibal l’a vue, il a sauté dans ses bras. Mariah Cummings pleurait à chaudes larmes, mais c’était des larmes de joie. Voici la vidéo de leurs retrouvailles :

Le chien avait quelques cicatrices, mais semblait se porter plutôt bien au vu de ce qu’il avait traversé. Il a ensuite été vu par un vétérinaire, qui a découvert qu’il avait un mastocytome, une tumeur des mastocytes, qui sont les cellules du système immunitaire. Heureusement, elle a pu lui être retirée chirurgicalement.

Malgré ce qu’il avait enduré, Hannibal n’a rien perdu de sa douce personnalité. En fait, il est devenu encore plus affectueux qu’avant. Depuis son retour, il suit Mariah Cummings et son fils partout.