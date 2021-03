Les propriétaires d'un chien "agressif" condamnés à 6 mois de prison

Photo d'illustration

En Belgique, un couple a été condamné par contumace à 6 mois de prison pour les 2 attaques commises par son chien sur autant de joggeurs en 2019. L’animal avait réussi à s’échapper du domicile pour s’en prendre aux victimes et leur infliger de graves blessures.

Ce lundi 15 mars, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement sur l’affaire de la double attaque d’un chien sur des personnes qui faisaient leur jogging il y a 2 ans. Ses propriétaires, un couple habitant Hal en Région flamande, ont en effet été condamnés à 6 mois de prison, comme le rapporte la RTBF.

La première agression du chien mordeur avait eu lieu le 18 mars 2019. Le canidé, qui se trouvait dans le jardin du domicile de ses maîtres, avait sauté par-dessus la clôture alors qu’un jogger passait devant. L’animal l’avait mordu au tibia et aux fesses, ce qui avait nécessité son hospitalisation. Le couple n’était pas chez lui au moment de cette attaque.

La seconde était survenue 7 mois plus tard, en octobre 2019. La victime était, cette fois-ci, un ostéopathe indépendant. Mordue aux jambes, elle avait dû observer plusieurs semaines d’immobilisation suite à cet incident. Les prévenus se trouvaient à leur domicile et avaient eu énormément de mal à le maîtriser.

Un chien à l’éducation lacunaire et une clôture insuffisamment haute

Parmi les manquements reprochés au couple par le ministère public : l’éducation insuffisante du chien, le fait qu’il n’était pas tenu en laisse et la faible hauteur de la clôture.

A lire aussi : Un homme qui "n'aime pas les petits chiens" devient fou amoureux du Chihuahua adopté par sa compagne

Par ailleurs, le bourgmestre (maire) de la commune avait ordonné la saisie du quadrupède, mais ce dernier avait mystérieusement disparu. Ses propriétaires en avaient adopté un autre. Leur 2e chien ne serait pas mieux éduqué que son prédécesseur et ne serait pas non plus tenu en laisse, toujours d’après la RTBF.