Les premiers pas d’une chienne, utilisée depuis toujours pour la reproduction, vers sa nouvelle vie (vidéo)

Le destin de Tasha a été scellé alors qu’elle n’était encore qu’un chiot. Elle a été choisie pour devenir chienne de reproduction et son rôle ne s’arrêtait qu’à cela. Elle ne recevait aucune considération et a enchaîné les grossesses jusqu’à ce que ce triste quotidien change radicalement.

Sur le compte Instagram dédié à Tasha, ancienne chienne de reproduction, les internautes découvrent celle-ci en promenade, en train de s’amuser ou profitant de moments de tendresse avec ses maîtres. Ces choses ont l’air simples et banales, pourtant, elles lui étaient inaccessibles encore quelques mois auparavant. La femelle Golden Retriever a d’ailleurs dû apprendre à devenir un toutou comme tous les autres.

Tasha faisait partie de ces animaux dont la vie ne comptait pas. Son éleveur ne voyait en elle que le profit qu’elle pouvait lui générer en donnant naissance à des chiots qui pourraient être vendus par la suite. Elle était une chienne de reproduction et ne recevait aucune considération de la part de personne.

Un nouveau départ difficile

Ses propriétaires actuels ne sont pas rentrés dans le détail sur la façon dont elle s’est retrouvée à l’adoption. Quoi qu’il en soit, Tasha a fini par quitter cet enfer pour aspirer à un autre quotidien. Une internaute nommée Payal et son compagnon ont décidé de lui offrir sa chance et l’ont adoptée. Avec émotions, ils ont remarqué comme son passé l’avait marquée.

Tasha osait à peine bouger, se cachant dans chaque recoin de la maison. Il était difficile d’interagir avec elle et les promenades étaient très compliquées, car elle avait peur de tout ce qui l’entourait. Il faut dire qu’elle n’avait pas connu grand-chose du monde extérieur les années précédentes. Payal et son partenaire lui ont alors offert toute la bienveillance du monde pour la mettre en confiance. Ils lui ont laissé le temps et l’espace nécessaire pour qu’elle sorte de sa coquille.

Chaque petit pas réalisé était le signe qu’elle s’approchait de la liberté. Elle a commencé à apprécier la compagnie de ses humains et a pris confiance en elle au fil des jours. Elle s’est mise à aimer les jeux, les câlins et tous les plaisirs simples de la vie, comme courir à l’extérieur. Tasha s’est aussi faite des amis canins et partage des moments de jeu avec eux. Le chemin vers la résilience est encore long, mais elle a tiré un trait définitif sur son passé.