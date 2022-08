Une officière de police libère un chien de la fournaise d'une voiture, puis décide d'aller plus loin

Dès que le mercure se met à grimper, les cas de chiens laissés seuls dans des voitures pour souffrir de la chaleur qui y règne se multiplient. Certains d’entre eux y laissent la vie, hélas. D’autres ont plus de chance, comme cela a été le cas pour le canidé dont il est question dans ce récit livré par DogHeirs.

Par une chaude journée de juin, des passants new-yorkais ont remarqué un Spitz Allemand à la robe blanche enfermé dans un véhicule stationné en plein soleil. Il faisait 26°C ce jour-là, et la température dans l’habitacle dépassait donc largement les 30°C.



Le canidé s’y trouvait vraisemblablement depuis plusieurs heures. Plus le temps passait, plus la chaleur s’y intensifiait. La vie de l’animal était en grand danger et il fallait agir rapidement.

Les témoins ont appelé les secours. Plusieurs officiers de la police de New York sont arrivés sur les lieux, dont Aruna Maharaj. Un collègue a brisé l’une des vitres de la voiture, puis a ouvert la portière. Ce qui a permis à la jeune femme de faire sortir le chien assoiffé et à bout de forces. Une vidéo tweetée par la police montre l’intervention et le sauvetage.

Hot car, hot dog rescue—thanks to caring NYers who saw this pup locked in a car for over 2 hours & called 911!



Our cops responded discovering the car off, windows shut & distressed dog. They broke the window, got pup out & off to a vet for care. Criminal investigation continues. pic.twitter.com/B5MdVT6UUe — NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) June 18, 2022

La policière a adopté le chien

Le quadrupède a reçu de l’eau et de la nourriture, avant d’être transporté à la clinique vétérinaire pour y être soigné. Par la suite, il a été transféré au refuge de l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) locale.

Un mois plus tard, la police a annoncé une merveilleuse nouvelle ; l’officière Maharaj a officiellement adopté l’animal qu’elle avait contribué à sauver.

