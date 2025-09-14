Les pompiers luttent pendant 3 heures pour sauver une jument de 800 kg tombée dans une piscine avec son poulain

C’est en Haute-Loire que cette équipe de pompiers a été contactée en pleine nuit pour assurer un sauvetage inédit. Une jument et son poulain étaient tombés dans une piscine privée et ne pouvaient plus en sortir. Affolés, les propriétaires ont pris les devants pour sortir les pauvres animaux de cet endroit inconfortable et dangereux.

3 heures auront été nécessaires pour que les 2 équidés reviennent sur la terre ferme, détaillait 30 Millions d’Amis. Ce sauvetage à la fois insolite et sportif aura donné du fil à retordre à l’équipe de l’Unité de sauvetage, Appui et Recherche (USAR), basée à Saint-Julien-Chapteuil (43).

SDIS de la Haute-Loire / Facebook

« Leur présence a réveillé les propriétaires des lieux »

Les habitants de cette commune de Haute-Loire se souviendront sans doute longtemps de cet épisode, qui a perturbé leur sommeil. Pour l’heure, ces derniers ne savent toujours pas comme cette jument et son poulain se sont retrouvés dans cette piscine. Le commandant Éric Pérez expliquait qu’un « pré se situe juste à côté de la propriété », mais ajoutait aussi : « Leur présence a réveillé les propriétaires des lieux. Nous ne savons pas comment ces équidés sont parvenus jusqu’ici ».

SDIS de la Haute-Loire / Facebook

Priorité au poulain

Une fois sur place, les pompiers se sont inquiétés de la présence de ce jeune poulain, exposé à un risque de noyade évident. C’est donc à 4h30, que les pompiers ont sorti le poulain à bout de bras de la piscine. Le commandant détaillait : « Nous avons facilement dégagé le poulain à la main en premier, car il risquait de se noyer ».

La tâche n’a pas été aussi aisée pour la jument, qui était angoissée et plus réticente à l’aide qui se présentait. Au final, « le vétérinaire lui a injecté un calmant ». En effet : « Elle était un peu excitée car son poulain était en dehors de l’eau et elle était effrayée ».

« Elle pesait tout de même 800 kg »

C’est grâce à un « engin de manutention privée » que les pompiers sont parvenus à finalement sortir la jument de la piscine. Le terrain n’a pas facilité la manœuvre, le bassin ayant « un fond incliné », et l’animal pesant « 800 kg ».

3 heures après le début de l’intervention, les 2 équidés étaient sur le sol. Une équipe de vétérinaire a pu assurer que leur santé était bonne et qu’ils ne présentaient pas de blessures. L’équipe USAR a été saluée pour son efficacité lors de ce sauvetage hors du commun.