Inquiet pour son jouet préféré coincé dans une piscine, ce Golden Retriever se jette à l'eau pour le sauver (vidéo)

Toujours prêts à nous attendrir, les chiens savent aussi faire preuve d’une étonnante sensibilité et de débrouillardise. Dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux, un Golden Retriever a ému des milliers d’internautes en volant au secours de son jouet préféré, coincé dans une piscine. Une scène adorable qui en dit long sur le lien unique qui unit ce toutou à son compagnon aquatique.

Adria Barich partage son quotidien avec son chien Oatmeal, Golden Retriever, sur le compte Instagram “@adriaandoatmeal” que suivent 430 000 followers.

Les internautes qui ont l’habitude de découvrir leurs photos et vidéos savent que le jouet préféré d’Oatmeal est un poisson clown mécanique surnommé Swim Shady.

Chaque fois que le chien a l’occasion de patauger dans la piscine de sa propriétaire, il s’assure que Swim Shady l’accompagne. Il peut d’ailleurs compter sur sa maîtresse pour remonter le mécanisme propulseur du jouet, afin qu’il nage à ses côtés.

Récemment, le poisson favori d’Oatmeal a rencontré un problème lors de l’une de leurs baignades. Il s’est, en effet, retrouvé coincé derrière le skimmer de la piscine. Inquiet, le chien restait immobile à l’observer, réfléchissant au meilleur moyen de libérer son ami.



La nageoire de Swim Shady avait beau continuer à s’agiter, le poisson n’avançait pas. Oatmeal devait absolument faire quelque chose…

Le quadrupède a fini par réaliser qu’il lui était possible de s’aider de sa patte pour mettre fin à la “détresse” du jouet. Après quelques essais, il a finalement réussi à le faire sortir de son piège.

Plus de baignade pour Swim Shady

Trop heureux d’avoir sauvé son compagnon, Oatmeal a préféré le sortir de l’eau plutôt que de continuer de le mettre en danger. Il s’est empressé de quitter la piscine, le poisson mécanique en bouche, pour le placer en sécurité.

Cette scène touchante a été filmée et la vidéo partagée le 10 août 2025 sur Instagram. Elle est également relayée par PetHelpful . La voici :

Une belle démonstration d’attachement et d’intelligence qui nous rappelle, une fois encore, à quel point nos compagnons à 4 pattes sont capables d’émotions sincères et de gestes attendrissants, même à l’égard de simples objets.