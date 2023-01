Les pompiers gardois demandent l'aide du public pour trouver un nom à leur nouveau chien

Dans un post Facebook partagé le lundi 9 janvier, les sapeurs-pompiers du Gard demandent l’aide de la communauté pour trouver un nom au chiot qui commencera bientôt son apprentissage pour devenir pisteur à leurs côtés, rapportait France Bleu.

Le jeune et adorable Berger Belge Malinois apparaît sur une photo accompagnant la publication, en compagnie d’un petit congénère appartenant sans doute à la même portée, et posant fièrement la patte sur un casque du groupe cynotechnique des pompiers du Gard.

Sur le site du Service département d’incendie et de secours gardois (SDIS 30), on apprend que l’équipe spécialisée en question est constituée « de 8 chiens et de leurs maîtres mais aussi d'un conseiller technique en la personne de Sarah Rivière, lieutenant-colonel […] sapeur-pompier volontaire ».

« Remercier toutes les personnes qui ont été solidaires lors de la disparition de Sky »

Le chiot ayant vu le jour en 2022 et conformément au règlement du LOF, il devra porter un nom commençant par la lettre T. Les propositions affluent déjà dans la section des commentaires. Togo, Tao, Thor, Tech, Tango ou encore Titan figurent parmi les suggestions, tout comme Tyks, qui correspondrait à « T et Sky à l'envers ». Sky n’est autre que le prédécesseur du nouveau canidé et qui avait, hélas, été retrouvé sans vie en juillet dernier.



Sapeurs-pompiers du Gard / Facebook

Une semaine plus tôt, Sky s’était échappé alors qu’il poursuivait sa formation pour intégrer le groupe cynotechnique des pompiers du Gard. Il avait 9 mois.

Faire participer le public à trouver un nom pour le chiot est « une façon de remercier toutes les personnes qui ont été solidaires lors de la disparition de Sky », indique le post.