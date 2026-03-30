Les pompiers de l'Aude sauvent une chienne coincée pendant cinquante heures dans une crevasse à Narbonne-Plage

Lundi 23 mars 2026, une opération consistant à sauver une chienne s’étant aventurée « au cœur d’une barre rocheuse » a eu lieu à Narbonne-Plage (Aude). Après plus de 50 heures d’intervention, les sapeurs-pompiers ont réussi leur mission. Sauvée et en bonne santé, la chienne est maintenant bien au chaud avec ses propriétaires.

Le fait que Vénus, la Jack Russel, soit coincée dans ce site naturel réputé dangereux tient encore du mystère. Pour intervenir sur ce lieu difficile d’accès, les pompiers de l’Aude ont sollicité l’aide de leurs collègues du Secours Spéléologique Français. Le sauvetage a été documenté sur Facebook, et relayé par France 3 Occitanie.

Pompiers de l'Aude - SDIS 11 / Facebook

« Plus d’une quinzaine de sapeurs-pompiers » sur le pont

Une fois le cas de la chienne signalé, les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Aude sont intervenus au nombre de 15 pour assurer le sauvetage dans ce lieu atypique et particulièrement complexe.

Se rendant compte que leur équipe ne serait pas suffisante, les pompiers ont fait appel à des professionnels des failles rocheuses. Ensemble, ils ont trouvé la solution la plus appropriée et la moins bouleversante pour la chienne sans doute saisie par une certaine panique.

Pompiers de l'Aude - SDIS 11 / Facebook

« Vénus a pu être extraite saine et sauve »

Il aura fallu plus de 2 jours pour atteindre la chienne. Ces 50 heures ont été occupées en grande partie par un travail de préparation de l’extraction. L’équipe de l’Aude expliquait : « Cette intervention a également permis de mobiliser et tester des moyens spécifiques en sauvetage – déblaiement ». En plus d’avoir pu sauver Vénus, les sapeurs-pompiers ont beaucoup appris aux côtés des spéléologues.

L’issue du sauvetage, fruit d’une mobilisation remarquable, a été l’occasion de faire honneur « à la détermination et au professionnalisme des équipes engagées ».

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En bonne santé, bien qu’un peu bousculée par sa folle aventure, Vénus a rejoint ses propriétaires soulagés.