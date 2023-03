Les pensionnaires de cette maison de retraite canine vous ouvrent joyeusement les portes de leurs "appartements" (vidéo)

Au Vintage Pet Rescue, les chiens ne vivent pas dans des cages, mais dans des espaces ouverts et confortablement aménagés pour leur permettre de vivre leurs vieux jours dans les meilleures conditions. Ce refuge pour toutous séniors a été fondé par un couple de passionnés.

Relayée par Pet Helpful, une vidéo postée sur le compte TikTok d’un refuge pour chiens âgés donne un aperçu de ce à quoi ressemble ce havre de paix. Le Vintage Pet Rescue, qui se trouve à Foster dans l'Etat de Rhode Island (Etats-Unis), offre ce qui se fait de mieux en termes de confort, d’attention et de sécurité pour ces canidés ayant eu une vie bien remplie.

L’association recueille des chiens séniors provenant d’autres refuges ou de familles qui ne sont plus en mesure de s’occuper d’eux. C’est, en quelque sorte, une maison de retraite pour chiens.



Vintage Pet Rescue / Facebook

Ils y reçoivent tout l’amour et tous les soins vétérinaires dont ils ont besoin pour que ce qui reste de leur existence soit la plus heureuse possible.

Les lieux sont entièrement dédiés au bien-être des pensionnaires à 4 pattes. Point de boxes fermés au Vintage Pet Rescue, mais à la place, des espaces individuels dont les portes sont ouvertes en permanence.

Espace, confort et quiétude

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo en question, partagée sur TikTok le samedi 25 février et totalisant près de 318 000 vues. Les chiens sont paisiblement endormis sur leurs couchages douillets. Leurs « appartements » sont joliment décorés de portraits canins, dont un reprenant l’affiche du « Parrain ».

Ils ont également des canapés à leur disposition, ainsi qu’un jardin pour qu’ils puissent se dégourdir les pattes dehors et s’aérer à leur guise et en toute sécurité.

Le Vintage Pet Rescue a été fondé par Kristen et Marc Peralta. Le couple s’était d’ailleurs rencontré en 2013 dans un refuge situé à l’autre bout du pays, à Los Angeles en l’occurrence.