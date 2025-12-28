« Les miracles se produisent encore », une femme sauve 3 chiens abandonnés et découvre que l’un d’eux cachait un secret (vidéo)

Seuls, apeurés et perdus, 3 chiens erraient sur une route sombre par une nuit glaciale de novembre. Grâce à la détermination de bons samaritains, les toutous ont heureusement pu être sauvés. Mais, ce qui semblait être un simple sauvetage est rapidement devenu un véritable miracle : parmi ces 3 boules de poils se trouvait une chienne enceinte qui a ensuite donné naissance à 6 chiots en parfaite santé.

En Californie, Suzette Hall, fondatrice de Logan's Legacy 29 , est toujours prête à voler au secours des boules de poils en détresse. Lorsqu’on lui a signalé 3 toutous en danger par une froide nuit de novembre, elle n’a pas hésité à se rendre sur place pour les aider.

Une découverte alarmante

Comme le rapporte The Dodo, ce sont des voisins qui avaient repéré les 3 chiens hirsutes errer sur une longue route sombre. « Ils étaient cernés par les coyotes », a expliqué Suzette Hall sur Facebook . « Ils n'avaient aucun abri. Aucune sécurité. Aucune chance. »

© Suzette Hall / Facebook

Inquiets de leur sort, les riverains avaient alors essayer d’aider les toutous en apportant de la nourriture et en contactant Suzette. Malheureusement, à l’arrivée de la sauveteuse, certaines de leurs tentatives maladroites pour les attraper avaient fait pire que mieux. « Ils étaient terrifiés, ils se sont précipités dans la rue, puis ont disparu derrière une clôture blanche qui ne menait nulle part », a décrit Suzette.

Plus tard, la sauveteuse a appris qu’un couple du coin avait déjà sauvé l’un d’eux, tandis que les 2 autres restaient cachés. Avec leur aide, elle a finalement capturé les 2 chiens restants et les a mis en sécurité. « Les laisses coulissantes étaient prêtes… nos cœurs battaient la chamade… et un par un, nous les avons attrapés. », se souvient Suzette.

Tous pensaient le sauvetage terminé, jusqu’à une révélation bouleversante chez le vétérinaire...

9 vies sauvées au lieu de 3 !

Lors de l’examen de contrôle, on a en effet découvert que la petite chienne était enceinte et qu’elle pouvait accoucher d'un jour à l'autre. « Elle aurait pu accoucher dehors. C'est insupportable. », se lamente Suzette.

© Suzette Hall / Facebook

La chienne gestante, nommée Vanellope, et ses frères, Ralph et Felix, ont ensuite profité de bains apaisants et d’un bon toilettage, avant d'être placés en famille d'accueil pour se remettre de leurs émotions.

« Ils étaient sales, ébouriffés et leurs poils tellement emmêlés qu'on pouvait à peine distinguer leurs adorables frimousses », a déclaré Suzette. Après tant de négligence, les chiots de 9 mois étaient méconnaissables !

© Suzette Hall / Facebook

Après un peu de repos, la petite Vanellope a finalement donné naissance à 6 chiots en pleine santé, un véritable miracle qui a apporté beaucoup d’espoir à Suzette Hall après une semaine de sauvetages éprouvants.

« C’est le genre de fin heureuse qui apporte du réconfort même dans les moments les plus difficiles », a-t-elle déclaré. « Un rappel que les miracles se produisent encore, même au cœur de notre tristesse. »