Émotions canines, une étude montre que les chiens pleurent de joie en retrouvant leur propriétaire

Qui n’a jamais été accueilli par son chien avec une joie débordante après quelques heures d’absence ? Queue qui remue de manière frénétique, petits bonds, regard pétillant… Ces retrouvailles sont souvent chargées en émotions. D’ailleurs, nos fidèles compagnons sont-ils capables de pleurer dans pareille situation ? Une étude scientifique récente apporte un éclairage intéressant sur ce moment si particulier. Nos amis à 4 pattes produiraient davantage de larmes lorsqu’ils retrouvent leur humain préféré. On vous explique.

Nos petits compagnons à la queue frétillante ressentent-ils des émotions assez fortes pour en pleurer ? Les larmes ont-elles un rôle dans la relation si unique qui nous unit à eux ? Dans le cadre d’une étude intitulée « Increase of tear volume in dogs after reunion with owners is mediated by oxytocin* », les chercheurs ont mesuré la production de larmes chez les chiens dans différentes situations émotionnelles.

Pour ce faire, ils ont utilisé le test de Schirmer, qui permet d’évaluer la quantité de larmes produites. Dans un premier temps, les scientifiques ont observé des toutous dans leur environnement habituel en présence de leur propriétaire, afin d’obtenir une valeur de référence. Puis, ils ont été séparés de leur humain pendant 5 à 7 heures. Une analyse de leur production de larmes au moment précis des retrouvailles a ensuite été réalisée.

Les auteurs de cette étude ont également comparé les résultats dans un autre contexte : les retrouvailles avec une personne familière, mais qui n’était pas leur adoptant « principal ». L’idée était de vérifier si l’émotion ressentie dépendait d’un lien affectif particulier.

Enfin, ils ont exploré le rôle de l’ocytocine, « l’hormone de l’amour ». Les chercheurs ont appliqué une solution contenant de l’ocytocine dans les yeux des chiens pour observer son effet sur la production de larmes.

Une relation émotionnelle forte

Au cours de leur expérience, les scientifiques ont constaté que les toutous produisaient significativement plus de larmes lorsqu’ils retrouvaient leur propriétaire après une séparation. En revanche, cette augmentation n’était pas observée lors des retrouvailles avec une autre personne. Autrement dit, ce n’est pas la simple interaction sociale qui déclenche cette réaction, mais bien la relation émotionnelle forte entre l’animal et son humain préféré !

En outre, l’administration d’ocytocine a entraîné une augmentation de la production de larmes. Cela suggère que cette hormone joue un rôle clé dans ce phénomène. Mais ce n’est pas tout… Les chercheurs ont aussi étudié la perception humaine de ces larmes. Des participants ont observé des photos de chiens, certaines avec des larmes artificiellement ajoutées.

Résultat ? Les canidés aux yeux humides suscitaient davantage en eux l’envie de s’en occuper et de les câliner. Bien que ce détail semble anodin au premier abord, il en dit long sur le pouvoir émotionnel de ces petites gouttes salées !

Un lien puissant entre l’Homme et le chien

Nos fidèles compagnons ne se contentent pas d’exprimer leur joie par des comportements visibles. En effet, il y a également tout un processus physiologique.

Toutefois, les chiens ne pleurent pas exactement comme nous autres humains. Leurs larmes pourraient être une manifestation d’une émotion positive et intense, liée à l’attachement profond qu’ils ressentent pour leur adoptant.

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Les résultats de cette étude renforcent aussi l’idée que la relation entre les humains et les chiens est le fruit d’une coévolution unique. Le meilleur ami de l’Homme aurait développé des comportements capables de renforcer le lien avec nous. Les larmes pourraient ainsi jouer un rôle subtil, celui de déclencher chez l’humain une réponse de protection, de tendresse ou de soin.

*« Increase of tear volume in dogs after reunion with owners is mediated by oxytocin », Kaori Murata, Miho Nagasawa, Tatsushi Onaka, Nobuyuki Kanemaki, Shigeru Nakamura, Kazuo Tsubota, Kazutaka Mogi, Takefumi Kikusui, volume 32, numéro 16, août 2022.