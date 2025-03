Les larmes de joie succèdent à celles de l'inquiétude après le sauvetage d'une chienne d'assistance par un policier pilote de drone (vidéo)

Un homme et sa chienne d’assistance ont vécu plusieurs heures d’angoisse après la fugue de cette dernière, qui s’était égarée dans une zone boisée et marécageuse. Un opérateur de drone s’est rapidement joint aux équipes de recherche alors que l’inquiétude continuait de monter.

Craig Burton habite Amesbury dans le Massachussetts (Etats-Unis). Il souffre d’ataxie, une maladie neurologique qui affecte son équilibre, ses déplacements et son discours. Toutefois, depuis quelque temps, il jouit d’une meilleure autonomie grâce à Jenni. Celle-ci est sa chienne d’assistance, formée par l’association Service Dog Project.

La femelle Dogue Allemand de 54 kilogrammes se tient constamment auprès de lui pour l’aider à maintenir une posture stable. Lorsqu’il a tendance à pencher sur un côté, qu’il soit à l’arrêt ou en déplacement, il peut s’appuyer sur elle pour réajuster sa position.

Outre cet accompagnement purement technique et pratique, Jenni lui apporte un très précieux soutien émotionnel et affectif au quotidien. Ils sont donc extrêmement attachés l’un à l’autre, et Craig Burton ne s’imagine pas mener une vie normale sans elle.

Jenni prend peur chez le vétérinaire et s'échappe

Le mercredi 26 mars, il a emmené sa chienne d’assistance chez le vétérinaire pour une visite de routine. Cependant, Jenni n’aime pas les consultations. Elle l’a fait savoir une nouvelle fois en fuguant alors qu’elle et son maître s’apprêtaient à franchir la porte du cabinet. Elle a réussi à se défaire de son harnais et s’est enfuie en courant en direction d’un champ de pommiers voisin.

Désemparé, Craig Burton a lancé l’alerte et une forte mobilisation s’est mise en place dans la foulée. « Je pense que toute la ville d’Amesbury était à sa recherche », raconte l’intéressé à CBS News.

L’homme en a informé le Service Dog Project, qui a contacté, à son tour, la police locale (Amesbury Police Department). Cette dernière a fait intervenir son télépilote de drone, l’officier Neil Moody.

L’opérateur a fait voler son appareil au-dessus d’une zone densément boisée et marécageuse. Repérer un chien dans un tel environnement revenait quasiment à chercher une aiguille dans une botte de foin, mais la caméra thermique équipant le drone a fait toute la différence.



Amesbury Police Department / Facebook

« Nous étions en larmes »

L’officier Moody est, en effet, parvenu à localiser la chienne. Epuisée et perdue, Jenni était couchée au milieu de la végétation.



Amesbury Police Department / Facebook

Le policier a transmis sa localisation via un code QR aux équipes déployées sur le terrain. Peu après, l’animal sain et sauf a retrouvé son humain, soulagé et reconnaissant.



Amesbury Police Department / Facebook

A lire aussi : Une chienne réveille sa famille à temps pour la sauver d'un incendie puis se cache sous un lit en attendant d'être secourue à son tour

« Nous étions en larmes, confie Craig Burton. Des larmes de joie contrairement aux larmes d’inquiétude de la nuit précédente ».

Sur sa page Facebook, la police d’Amesbury a partagé la vidéo du sauvetage réalisé grâce au drone de l’officier Moody. La voici :