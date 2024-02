Dressé pour aider les patients atteints de démence, un Labrador d’assistance apporte de la joie aux familles qui l'accueillent

Lancé en 2014, le projet Dementia Dog forme des chiens d’assistance pour aider les patients atteints de démence dans leur routine quotidienne. C’est ce que faisait Lenny pour Jon King, un habitant de Dunbar (Écosse).

Depuis le décès de celui-ci en 2021, le jeune Labrador cherche un nouveau compagnon à assister, de préférence quelqu’un qui est à un stade léger de démence et qui vit avec un soignant à temps plein et non rémunéré dans le grand Glasgow.

Une belle initiative

En Écosse, on estime qu’environ 90 000 personnes sont touchées par la démence. Pour accompagner les malades le projet Dementia Dog a été lancé en 2014.

Ce beau projet est le fruit d’une collaboration entre Alzheimer Scotland et Dogs for Good et son but est de former des chiens pour assister les patients atteints de démence.

Il s’agit non seulement d’aider les malades dans des tâches quotidiennes telles que la récupération de médicaments, mais aussi de créer chez eux « un sentiment d’utilité et d’espièglerie ».

Le fait d’être accompagné d’un chien d’assistance offre également d’autres avantages. Contrairement aux chiens de compagnie, ils ont par exemple des droits d’accès publics complets, pour rassurer et soutenir leurs maîtres dans les environnements occupés et inconnus.

Apporter de la joie à d’autres patients

Parmi ces chiens éduqués dans ce but, Lenny un adorable Labrador noir qui a été confié en 2018 à Jon et Jeannette King à Dunbar, dans l’East Lothian (Écosse).

© Dementia Dog / Facebook

Jeannette King s’est confiée sur la joie apportée par ce chien avant la mort de son époux en janvier 2021, près de 5 ans après son diagnostic.

« Ce n’était pas tant les choses pratiques que Lenny a faites pour Jon - c’était la lumière qu’il a apportée dans nos vies alors que nous nous embarquions dans cette nouvelle expérience ensemble. », a déclaré Jeannette King à la BBC.

« Lenny nous a fait rire et sourire, nous offrant de la compagnie et du réconfort lorsque Jon était seul ou qu’il se sentait déprimé. », a-t-elle ajouté.

© Dementia Dog / Facebook

Maintenant que son mari est décédé, Jeannette King a déclaré qu’elle voulait que les autres malades ressentent le même amour qu’ils ont ressenti ces dernières années. La présence de Lenny avait même métamorphosé M. King. Après des années à préférer la solitude, le vieux monsieur était devenu particulièrement sociable grâce à son toutou.

« Ces années ont été remplies d’un bonheur inattendu, au lieu de la spirale descendante que nous redoutions. », a expliqué Jeannette King qui espère que Lenny fera bientôt la joie d’une autre famille.