Les grognements d'un chien abandonné et terrifié font comprendre à l'homme venu le secourir qu'il aura besoin de renfort

Abandonné dans les bois, un chien s’est montré craintif et hostile à l’égard d’un bénévole qui tentait de lui venir en aide. L’appel lancé par ce dernier via les réseaux sociaux a rapidement déclenché une importante mobilisation.

Fred Armitage possède une grande expérience en matière de sauvetage de chiens errants ou abandonnés. Il était notamment intervenu en Afghanistan pour secourir des dizaines de canidés et leur trouver des familles aimantes au Canada.

Le vendredi 16 février 2024, il était au volant de sa camionnette non loin de chez lui dans le comté du Prince Edward en Ontario, quand un automobiliste au comportement suspect a attiré son attention. Le véhicule venait, en effet, de quitter une route de forêt très peu fréquentée. Suivant son intuition, Fred Armitage s’est engagé sur cette petite voie et, un kilomètre plus loin, il a découvert un chien assis, complètement seul à côté d’un tas de croquettes. Le pauvre animal venait tout juste d’être abandonné, rapportait le média canadien Global News.



Fred Armitage / Facebook

Le quadrupède était très nerveux et ne se laissait pas approcher. Fred Armitage a bien essayé de le faire monter à bord de sa camionnette, mais le chien grognait et s’éloignait. Le bénévole a compris qu’il ne pouvait pas réaliser ce sauvetage sans un coup de main.

Il a appelé le service de contrôle des animaux, mais ses agents n’ont pas eu plus de réussite avec le chien. Fred Armitage a alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux et contacté Quinte West Lost Paws, un groupe local de bénévoles spécialisés dans la recherche d’animaux disparus.

Après le sauvetage, l’attente d’une famille aimante pour Abner

Rhonda Guthrie-Taft, dudit groupe, est arrivée peu après avec d’autres membres. L’équipe a utilisé des friandises pour essayer d’attirer le chien, puis l’un des bénévoles a réussi à passer une laisse autour de son cou.

Le chien, qui a été appelé Abner, a été examiné par un vétérinaire. Croisé Chien de montagne des Pyrénées / Berger Australien, il est âgé d’un an et demi à 2 ans.

La Humane Society Hastings Prince Edward a pris Abner en charge. L’association a attendu le délai légal de 5 jours et personne n’est venu le réclamer. De ce fait, il peut désormais être proposé à l’adoption.