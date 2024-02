Un chien sourd devient le héros de sa famille en la réveillant alors qu'un grand danger la guettait

Dakota peut être fier de ce qu’il a accompli. Malgré son handicap, la surdité en l’occurrence, ce chien a permis à toute sa famille, qui comprend des enfants, de quitter sa maison à temps alors qu’elle était envahie par les flammes. Toute la maisonnée était endormie et ne se serait rendu compte du danger que trop tard sans la vivacité du quadrupède et son instinct de protection.



KARK 4 News / YouTube

L’incendie est survenu le lundi 29 janvier 2024 chez Jennifer et Mike Geurian, à Hector dans l’Etat de l’Arkansas (Etats-Unis). Tous 2 sont pompiers volontaires et ont 3 enfants, rapporte KAIT. Le couple n’aurait jamais imaginé que leur domicile soit en proie au feu, un mal qu’ils combattent quotidiennement.



KARK 4 News / YouTube

Le Bouvier Australien de 10 ans fait partie de la famille depuis son plus jeune âge. Les Geurian l’avaient, en effet, adopté alors qu’il n’avait que 6 semaines. Il souffrait alors d’otacariose ; ses oreilles étaient infestées d’acariens. Ses adoptants l’avaient soigné, mais son audition n’avait pu être sauvée.

Alors que ses 5 humains dormaient profondément, Dakota s’est aperçu que les flammes et la fumée se propageaient. Il a réussi à tirer ses maîtres du sommeil in extremis.

« Nous étions reconnaissants que ce soit lui qui nous ait réveillés »

« Je me souviens de mon réveil, et je me souviens que j'étais secouée. Vous savez, nous avions tous peur et je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait jusqu'à ce que nous soyons sortis », raconte la mère à KARK 4 News.

« Mes enfants pleuraient tous, et en fin de compte, nous étions reconnaissants que ce soit lui [Dakota] qui nous ait réveillés et fait sortir », poursuit Jennifer Geurian.

KARK 4 News / YouTube

Le brave chien a ainsi sauvé une demi-douzaine de vies, dont la sienne. Les dégâts sur la maison sont considérables, mais la famille est au complet et saine et sauve grâce à ce héros à 4 pattes.