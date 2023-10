La réaction troublante de cette jeune chienne dès que quelqu’un entre dans son chenil (vidéo)

Une chienne très gentille et qui souhaite recevoir de l’amour a toujours une réaction troublante lorsque quelqu’un entre dans son chenil. Son comportement est révélateur du passé douloureux qu’elle a dû connaître.

L’association The Far Network s’est donnée pour mission de faire connaître les chiens vivant dans des refuges aux États-Unis, et placés sur la liste d’euthanasie. Leur objectif est de tout faire pour trouver rapidement un adoptant pour ces animaux, dont la vie pourrait être finie d’une minute à l’autre.

Récemment, ils ont ainsi partagé l’histoire d’une adorable chienne, âgée de tout juste un an. Elle a potentiellement de magnifiques années à vivre devant elle, mais pour cela, elle doit trouver rapidement une famille.

© thefarnetwork / TikTok

Une chienne qui a envie de recevoir de l’amour, mais qui a très peur d’être maltraitée

La chienne présentée par The Far Network est une croisée Pitbull âgée de 12 mois. Elle a été abandonnée par son ancien propriétaire parce qu’elle « était destructive à l’extérieur ». Depuis, elle vit dans le refuge Fort Worth Animal Control, situé au Texas (États-Unis).

Si la chienne est de nature douce et gentille, le personnel du refuge a remarqué qu’elle était d’une méfiance excessive vis-à-vis des humains. Son comportement montre qu’elle a probablement été maltraitée par le passé.

© thefarnetwork / TikTok

En effet, on peut voir dans la vidéo que la chienne est d’abord excitée quand quelqu’un vient lui rendre visite à l’extérieur de son chenil. Mais dès l’instant où cette personne pénètre dans le box, le canidé se précipite pour essayer de se cacher dans un coin, terrorisé.

Une fois que le visiteur lui tend une petite friandise, l’animal revient lui et comprend qu’il est en sécurité. La chienne remue la queue joyeusement, mais celle-ci est très basse, montrant qu’elle est malgré tout en constante vigilance.

© thefarnetwork / TikTok

La personne responsable de l’association The Far Network a déclaré à Newsweek : « J'ai vu beaucoup de chiens qui se comportaient de cette façon parce qu’ils avaient été battus. C’est plus courant qu'on ne le pense... Au Texas, les animaux sont considérés comme des objets ».

Cette gentille chienne a visiblement connu un passé très douloureux, en seulement 12 mois de vie. Mais il est encore temps pour elle d’apprendre à faire confiance. Elle a envie d’aimer et d’être aimée, cela se voit à sa réaction quand elle reçoit une visite.

Souhaitons que grâce à cette vidéo, elle trouve rapidement une famille, qui saura avoir la patience et l’amour nécessaires pour l’adopter et lui offrir une chance.