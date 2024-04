Une chienne sourde en attente d'un foyer depuis 2 ans peut enfin réaliser son rêve grâce à ce qu'un couple bienveillant lui a appris

Arrivée au refuge en 2022, Cocoa peinait à susciter l’intérêt de potentiels adoptants, notamment car elle est sourde. La situation vient toutefois de changer. C’est ce que rapportait WPLG Local 10 le mardi 2 avril.

2 ans plus tôt, donc, l’ancienne famille de cette chienne croisée Dalmatien / Terrier avait décidé de s’en séparer et de l’amener au refuge Abandoned Pet Rescue, situé à Fort Lauderdale dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis).

Elle avait été admise dans cette structure d’accueil en même temps que d’autres chiens tels que Maria, Daisy et Cornbread. Alors que ces derniers avaient rejoint leurs nouvelles familles respectives, Cocoa voyait son séjour au refuge se prolonger.

Pourquoi aucun candidat à l’adoption ne s’intéressait à elle ? Pour 2 raisons : la surdité et son attitude à l’égard de ses congénères. « Cocoa est méfiante quand elle voit d'autres chiens en promenade, se mettant à aboyer et à tirer [sur sa laisse] », indiquait à ce propos l’association sur sa page Facebook en février dernier.

« Ne pas avoir peur »

C’est là que Sandra et Richard Ellis sont entrés en scène. Leur intervention a constitué un tournant décisif dans la vie de la chienne de 3 ans. Le couple l’a accueillie à titre provisoire et n’a pas fait que lui offrir attention et amour sans compter ; il lui a également appris à obéir aux signes manuels et à surmonter son manque de confiance envers ses semblables. La clé, d’après les Ellis, c’était de « ne pas avoir peur ».

Le résultat de ce travail formidable ne s’est pas fait attendre. Jamie et Randy Starr, qui étaient à la recherche d’un animal à adopter et avaient été touchés par l’histoire de Cocoa, ont demandé à la rencontrer. Une connexion s’est très vite établie entre eux et la chienne.

L’adoption de Cocoa a été annoncée hier par Abandoned Pet Rescue sur Facebook. Une petite cérémonie a été organisée au refuge pour fêter son départ, en présence des pompiers de la ville.

WPLG Local 10