Les FIDOS Awards fêtent leurs 20 ans et célèbrent les meilleures performances canines du cinéma mondial (vidéo)

À Londres, les FIDOS Awards ont célébré leur 20e édition le 1er mars 2026 au British Film Institute. Surnommée les « Oscars canins », cette cérémonie récompense chaque année depuis 2007 les meilleures performances canines du cinéma. Cette année, plusieurs films britanniques se sont distingués, tandis que le bien-être animal a été une nouvelle fois mis en avant, rappelant que ces stars à 4 pattes ont une place particulière à la fois sur grand écran et dans nos vies.

Vous connaissez probablement la Palm Dog qui récompense chaque année la meilleure performance canine du festival de Cannes, mais saviez-vous que ce prix avait un « jumeau » britannique, les FIDOS Awards ? Également fondée par le journaliste Toby Rose, cette cérémonie – dont le nom signifie For Incredible Dogs On Screen – célèbre depuis 2007 les chiens qui se distinguent au cinéma, que ce soit dans des films en prises de vues réelles ou des films d’animation.

Souvent surnommés les « Oscars canins », ces prix mettent en lumière le talent des acteurs à 4 pattes et leur contribution aux films. Créés en hommage à Mutt, le Fox Terrier aujourd’hui disparu de Toby Rose, les FIDOS Awards occupent une place particulière dans le calendrier cinématographique. Organisée symboliquement entre les BAFTA et les Oscars, la cérémonie rassemble chaque année professionnels du cinéma, journalistes et passionnés d’animaux pour célébrer ces stars pas comme les autres.

© FIDOS Awards

Une édition anniversaire marquée par les films britanniques

L’édition 2026 des FIDOS Awards avait une saveur particulière puisqu’elle célébrait le 20e anniversaire de ces « Oscars canins ». La cérémonie s’est tenue le 1er mars 2026 au British Film Institute, sur Stephen Street à Londres, et a largement mis à l’honneur le cinéma britannique. Plusieurs productions du Royaume-Uni se sont en effet distinguées, notamment Pillion, I Swear, Hamnet et Dragonfly. Pour l’occasion, les chiens stars de ces films étaient présents lors de la cérémonie, ajoutant une touche festive et attendrissante à l’événement.

Parmi les présentateurs figuraient plusieurs personnalités du monde du spectacle, dont la légende de la pop Holly Johnson, l’actrice Michelle Collins, également ambassadrice de l’association All Dogs Matter, l’acteur Jean-Christophe Bouvet (Emily in Paris), l’actrice Monica Dolan (Mr Bates vs. The Post Office) et le compositeur Alfie Godfrey (Mission Impossible – The Final Reckoning).

© FIDOS Awards

Lors de cette cérémonie, animée par Toby Rose, plusieurs membres du jury comptant parmi les plus grands journalistes cinéma ont également participé à la remise des prix. Parmi eux figuraient Anna Smith, du podcast Girls On Film, Rita Di Santo de la FIPRESCI, le critique Joe Utichi, ainsi que Tim Robey du Daily Telegraph, accompagné de son Beagle Nina.

Les grandes catégories et leurs lauréats

Comme chaque année, les FIDOS Awards se sont distingués par des catégories originales qui mêlent humour et reconnaissance artistique. Voici le palmarès des principales catégories :

Historical Hound (films historiques) : Toad , le Jack Russell dans Hamnet de Chloé Zhao ;

(films historiques) : , le dans de ; Rom Com Rover (comédies romantiques) : Maggie , le Rottweiler apparaissant dans le film Pillion de Harry Lighton ;

(comédies romantiques) : , le apparaissant dans le film de ; Comedy Canine (comédies) : Gus , le chien de refuge croisé terrier dans le film Merv de Jessica Swale ;

(comédies) : , le chien de refuge croisé terrier dans le film de Blockbuster Bowser (superproductions) : les Huskies du film Mission Impossible: The Final Reckoning de Christopher McQuarrie ;

(superproductions) : les du film de Horror Hounds (films d’horreur) : Indy , le Retriever dans Good Boy de Ben Leonberg ;

(films d’horreur) : , le ; Mutt Moment (le prix du moment le plus émouvant) : April , le Springer Spaniel du film I Swear réalisé par Kirk Jones ;

(le prix du moment le plus émouvant) : , le du film réalisé par ; Creature Clothes Crown Award : Dogspiracy, le documentaire de Paul Crompton qui dénonce les élevages illégaux de chiots et le trafic de chiots aux États-Unis.

Une autre catégorie originale, baptisée « Femme Fido », met à l’honneur les films centrés sur des personnages féminins. Cette année, le prix a été attribué à Dixie, le Bulldog américain du film Dragonfly de Paul Andrew Williams, qui a également remporté le BFI Best In World Award, le prix le plus prestigieux des FIDOS. Depuis 2007, cette distinction du « Meilleur au monde » récompense en effet la performance canine la plus remarquable de l’année, soulignant à quel point la jolie Dixie a marqué les spectateurs et la cérémonie.

Au-delà du divertissement, les FIDOS Awards ont également mis en lumière les initiatives en faveur du bien-être animal. Le FiDogManitarian Award a ainsi été remis à May Wong, cofondatrice de l’organisation Rescue Dogs of London. Engagée dans la promotion de l’adoption et de la protection des chiens, elle organise notamment des événements rassemblant les propriétaires d’animaux, comme le Hyde Park Cockapoo Meetup ou la Christmas Jumper Parade Walk. Elle est également connue pour son blog, aujourd’hui intitulé George & Lulu’s Adventures, qui encourage les propriétaires à partager leurs activités quotidiennes avec leurs chiens.

En somme, les FIDOS Awards nous ont offert une belle sélection de gagnants qui annonce déjà la magie de la Palm Dog lors du festival de Cannes. On a hâte !