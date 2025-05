Panda remporte la Palm Dog 2025 pour son jeu d’acteur époustouflant dans « L'Amour qu'il nous reste » (« The Love That Remains »)

Ça y est, le jury de la Palm Dog 2025 organisée par Woopets en parallèle du Festival de Cannes, a tranché ! Le Chien de Berger Islandais incarnant Panda dans le film « L’Amour qu’il nous reste » (« The Love That Remains ») de Hlynur Pálmason succède à Kodi, star canine du film de Laetitia Dosch, primé l’année dernière. Projecteur !

Vendredi 23 mai, les chauds rayons du soleil ont illuminé la Croisette. Alors que les vagues se mouvaient avec grâce au bord de La Plage du Festival, le public attendait de patte ferme l’annonce du lauréat de la Palm Dog 2025.

Truffe au vent, le vainqueur a foulé le tapis rouge avec panache sous un tonnerre d’applaudissements et devant une ribambelle de photographes. Le Chien de Berger d'Islande, qui joue le rôle de Panda dans le long-métrage de Hlynur Pálmason, L’Amour qu’il nous reste (The Love That Remains), a conquis le cœur du jury.

© Soraya Ursine / Woopets

La consécration de Panda à la Palm Dog 2025

Dans cette œuvre dramatique où la nature est omniprésente, le comédien à 4 pattes offre une prestation touchante et apparaît comme une star talentueuse à part entière. Le lauréat incarne le fidèle compagnon d’une famille, dont les parents se séparent. Le film suit leur quotidien sur une année, et « dépeint avec beaucoup de tendresse l'essence douce-amère d'un amour terni et des souvenirs partagés au fil des saison ».

Panda est l’image même du chien tenant une place fondamentale dans son foyer. La relation profonde avec ses proches nous rappelle la puissance du lien affectif que le « meilleur ami de l’Homme » noue avec les membres de sa famille.

© Soraya Ursine / Woopets

Alors que le Festival de Cannes bat son plein, le lauréat a reçu sa prestigieuse récompense : un collier, un bandana et une laisse de couleur rouge confectionnés par Oria & Guizmo, une marque française d’accessoires pour animaux de compagnie. Anthony Pruvost, le fondateur de Woopets, et Toby Rose, le créateur de cette cérémonie au poil, ont honoré ce chien qui a tout d’une vedette.

Panda montre que le « meilleur ami de l’Homme » est capable de proposer une performance aussi précise que les grands acteurs, et d’émouvoir les spectateurs au plus profond de leur âme.

L'équipe du film « Sirat » de Óliver Laxe / © Woopets

Un autre film récompensé lors de la Palm Dog 2025

Le Berger d’Islande n’est pas le seul à avoir profité de son heure de gloire. Cette année, Sirat du réalisateur franco-espagnol Óliver Laxe (présent à la cérémonie) a obtenu le Grand Prix du Jury. Il décrit la quête d’un père et de son fils pour retrouver leur fille et sœur disparue depuis plusieurs mois lors d’une rave party organisée dans les montagnes du sud du Maroc. Le duo, accompagné de sa chienne Pipa, s’aventure dans les confins du désert qui les confronte à ses propres limites.

La comédienne à 4 pattes, aujourd’hui décédée, a ainsi bénéficié d’un bel hommage lors de la Palm Dog 2025.

Un événement iconique plein de surprises, qui prouve une nouvelle fois que nos amis les chiens savent témoigner d’une vaste et impressionnante palette d’émotions à l’écran. Comme les grands acteurs, ils ont droit à leur Palme d’Or version canine : une belle reconnaissance de leurs talents remarquables, et de la place importante qu’ils tiennent dans nos vies quotidiennes !