Les chiens pleurent la perte d'un congénère, selon une étude

Le chien, considéré comme le « meilleur ami de l’Homme », partage nos habitudes et parfois même nos émotions les plus profondes. Mais que ressent-il vraiment face à la perte d’un compagnon ? Une étude italienne publiée dans la revue Scientific Reports apporte des réponses concrètes. Nos boules de poils adorées semblent bel et bien manifester des formes de deuil.

Dans le cadre de leur étude intitulée « Domestic dogs (Canis familiaris) grieve over the loss of a conspecific* », les scientifiques ont cherché à comprendre si et comment les chiens réagissent à la mort d’un congénère. Pour obtenir des réponses, ils ont adopté une approche basée sur l’observation indirecte en s’appuyant sur les témoignages de 426 propriétaires qui vivent en Italie et ont possédé au moins 2 toutous dont l’un est décédé tandis que l’autre était encore en vie.

Les participants ont rempli un questionnaire validé scientifiquement, conçu pour mesurer les comportements liés au deuil chez les animaux de compagnie. Grâce à ce protocole, les chercheurs ont recueilli une grande variété d’informations : relation entre les 2 chiens, leurs habitudes communes, les changements observés après la disparition de l’un d’eux… Puis, des analyses statistiques ont été utilisées pour identifier les facteurs les plus influents.

Des changements comportementaux marquants

D’après les résultats de cette étude, le chien survivant adopte un comportement différent après la perte de son compagnon dans de nombreux cas. Les propriétaires ont rapporté plusieurs changements marquants :

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Une recherche accrue d’attention (67 %).

Une baisse de l’envie de jouer (57 %).

Une diminution générale de l’activité (46 %).

Certains toutous dorment davantage, mangent moins ou deviennent plus craintifs. Ces modifications peuvent durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Dans près d’un quart des cas, les changements ont été observés pendant plus de 6 mois.

Autre élément intéressant ? L’intensité de ces réactions dépend fortement du lien entre les 2 animaux. Les chiens qui entretenaient une relation proche (amicale ou de type « parental ») sont ceux qui manifestent le plus de signes de détresse après la perte. À l’inverse, la durée de cohabitation n’a pas d’impact significatif. Ce n’est donc pas le temps passé ensemble qui compte, mais la qualité de la relation.

Les chercheurs ont également noté que l’état émotionnel du propriétaire pouvait également jouer un rôle. Un humain très affecté par la perte peut influencer, consciemment ou non, le comportement du chien restant.

Accompagner son chien en période de deuil

Cette étude apporte un éclairage nouveau sur les émotions de nos fidèles compagnons. Elle confirme que les chiens ne se contentent pas de réagir à une simple absence ou à un changement de routine. En effet, ils semblent ressentir une forme de manque liée à la perte d’un individu avec lequel ils avaient noué un lien.

Elle nous invite ainsi à repenser la manière dont on considère les émotions animales. Sans affirmer que les chiens vivent le deuil exactement comme les humains, elle montre que leurs réactions s’en rapprochent sur plusieurs aspects.

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Connaître les résultats de cette enquête a des implications concrètes sur les propriétaires. En sachant que leur toutou peut être affecté par un décès, ils peuvent adopter les bons gestes pour l’accompagner dans cette période de deuil : lui accorder davantage d’attention, maintenir des repères stables, ou encore surveiller son alimentation et son activité.

*« Domestic dogs (Canis familiaris) grieve over the loss of a conspecific », Stefania Uccheddu & al, article n°1920, Scientific Reports, 2020.