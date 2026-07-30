Les chiens ont une bien meilleure ouïe que les chats : vrai ou faux ?

On imagine souvent que les chiens sont les champions de l'audition. Après tout, ils réagissent au moindre bruit et dressent les oreilles dès qu'ils entendent un paquet de croquettes s'ouvrir… Pourtant, c’est une idée reçue : en réalité ce sont les chats qui remportent la palme ! Explications.

On le sait, nos chiens et nos chats ont des sens hors du commun. Et leur ouïe ne fait pas exception : bien plus fine que la nôtre, elle leur permet de communiquer, de repérer les moindres bruits et de rester en alerte face à leur environnement. Grâce à un spectre auditif bien plus large que le nôtre, les chiens et les chats perçoivent en effet des sons qui nous échappent complètement. Mais entre ces 2 experts des sons, lequel entend le mieux ? La réponse pourrait bien vous surprendre…

Les chats entendent mieux que les chiens

Lorsqu’on compare l’ouïe du chat et celle du chien, le chat semble avoir un avantage, notamment grâce à sa capacité à percevoir les sons très aigus. Alors que l’oreille humaine perçoit généralement des fréquences allant jusqu’à environ 20 000 Hz, celle du chien peut détecter des sons atteignant près de 45 000 Hz. Le chat, quant à lui, peut percevoir des fréquences pouvant s’élever jusqu’à environ 64 000 à 85 000 Hz, selon les sources. Concrètement, cela signifie qu’il peut entendre des sons qui échappent à la fois aux humains et aux chiens, notamment certaines fréquences ultrasoniques.

Cette acuité sensorielle exceptionnelle permet au chat de repérer des bruits très subtils, comme les déplacements de petites proies, même à distance. Elle l’aide aussi à percevoir plus facilement des changements dans son environnement ou des sons faibles qui passeraient inaperçus pour d’autres animaux.

Pourquoi les chats ont-ils une si bonne audition ?

La grande capacité auditive des chats s’explique surtout par une anatomie particulièrement adaptée à la chasse. Chaque oreille de chat possède en effet 32 muscles qui lui permettent de pivoter indépendamment jusqu’à 180 degrés. Ces pavillons auriculaires extrêmement mobiles peuvent s’orienter rapidement vers une source sonore, permettant au chat d’en déterminer précisément l’origine et d’évaluer la distance à laquelle elle se trouve.

Leur aptitude à entendre des sons très aigus est, quant à elle, liée à leur évolution en tant que chasseurs solitaires : une ouïe très développée dans les hautes fréquences leur donne un avantage pour localiser de petits animaux, comme les rongeurs, qui émettent parfois des sons aigus.

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Les chiens, eux aussi, possèdent une audition remarquable. Ils entendent bien mieux que les humains et peuvent détecter des sons à une distance plusieurs fois supérieure à la nôtre. Leurs oreilles, qui comptent environ 18 muscles, peuvent également bouger pour mieux capter et localiser les bruits. Cette capacité explique notamment pourquoi les chiens sont utilisés dans de nombreux métiers, comme la recherche, le sauvetage ou l’assistance. Leur ouïe est parfaitement adaptée à leur histoire de chasseurs en groupe et à leur rôle aux côtés de l’être humain.

Ainsi, chats et chiens disposent tous 2 d’une audition exceptionnelle, mais chacun l’utilise selon ses propres besoins : le chat excelle dans la détection des sons aigus et la chasse de précision, tandis que le chien se distingue par sa capacité à repérer des sons éloignés et à collaborer avec l’Homme.

L’info Woopets - Comment préserver l'audition de son animal ?

Même si leur audition est naturellement très développée, les chiens et les chats restent sensibles aux troubles auditifs. Quelques précautions permettent de préserver durablement leurs capacités d’écoute :