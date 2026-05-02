Audition sélective : une étude confirme que votre chat reconnaît votre voix... mais choisit de l'ignorer

Avez-vous déjà eu l’impression que votre chat vous ignorait royalement ? Vous n’avez peut-être pas tort... Une étude montre en effet que votre boule de poils reconnaît parfaitement votre voix, mais qu’il choisit parfois de ne pas y répondre !

Vous avez peut-être déjà appelé votre chat, sans obtenir la moindre réaction ? Rassurez-vous, ce n’est pas un problème d’audition ! Deux études publiées dans Animal Cognition confirment en effet que les chats reconnaissent parfaitement la voix de leur humain, mais qu’ils choisissent simplement de ne pas réagir.

Les chats reconnaissent la voix de leur maître

La première de ces 2 études *, menée à l’université de Tokyo au Japon, a observé 20 chats dans leur environnement habituel et a montré qu’ils réagissaient différemment selon qu’ils entendaient la voix de leur maître ou celle d’un inconnu. Leurs réponses étaient discrètes (mouvements des oreilles, de la tête ou arrêt temporaire d’une activité comme le toilettage), mais témoignaient d’une véritable capacité de reconnaissance vocale.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

L’étude menée par Charlotte de Mouzon et ses collègues** a récemment confirmé et précisé ces résultats. En testant la réaction de chats à des enregistrements de voix familières et inconnues, prononcées sur différents tons, les chercheurs ont ainsi observé que les félins réagissaient surtout lorsque leur humain leur parlait directement, en particulier avec une intonation « adressée au chat », plus douce et expressive. En revanche, les voix étrangères, même avec un ton similaire, ne suscitaient pas la même attention.

Pourquoi nous ignorent-ils malgré tout ?

Alors, si les chats reconnaissent parfaitement notre voix, pourquoi donnent-ils parfois l’impression de nous ignorer ? La réponse tient surtout à leur nature profonde.

Contrairement aux chiens, sélectionnés et éduqués depuis des millénaires pour coopérer avec l’humain, les chats ont conservé une grande part d’indépendance. Comme le rappelle l’anthropozoologiste John Bradshaw, leur domestication est plus récente et reste en quelque sorte « incomplète ». Ils se sont en partie domestiqués eux-mêmes, sans jamais perdre leurs instincts. Résultat, leur comportement est souvent volontaire : ils entendent, comprennent qu’on s’adresse à eux, mais choisissent simplement de ne pas répondre ! Cela ne témoigne pas d'un manque d’intérêt, mais plutôt d'une autre façon d’interagir, plus subtile, moins démonstrative, et surtout moins soumise. Là où un chien répond volontiers à une sollicitation, un chat, lui, évalue la situation selon ses propres envies du moment.

Au fond, ce comportement en dit long sur la relation humain-chat qui repose moins sur l’obéissance que sur une forme de cohabitation choisie. Le chat n’ignore pas son humain par indifférence, mais parce qu’il conserve une liberté de décision qui fait toute sa singularité et son charme.

L’info Woopets – Comment mieux capter l’attention de son chat ?

Même s’il reconnaît parfaitement votre voix, votre chat ne réagit que s’il en a envie. Voici quelques astuces pour augmenter vos chances d’attirer son attention :

A lire aussi : « En quelques minutes, la magie a opéré », la réaction pleine de tendresse de ce nouveau papa chat qui rencontre son chaton pour la première fois (vidéo)

Appelez-le avec une voix douce et toujours similaire ;

Utilisez son prénom dans des contextes agréables (repas, jeu, câlins…) ;

Attendez les moments où il est disponible (réveil, repos léger…) ;

Placez-vous dans son champ de vision plutôt que de l’appeler de loin ;

Évitez de répéter les appels sans effet, pour ne pas les banaliser ;

Récompensez ses réponses spontanées pour renforcer l’association positive.

* Saito A. & Shinozuka K., « Vocal recognition of owners by domestic cats (Felis catus) », Anim Cogn, 2013 Jul, 16(4), 685-90.