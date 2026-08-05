Les chiens mangent-ils de l'herbe uniquement pour se faire vomir quand ils sont malades ?

Voir votre compagnon à 4 pattes manger de l’herbe vous intrigue ? De nombreuses personnes pensent qu’à travers ce comportement, le chien cherche à se faire vomir parce qu’il ne se sent pas bien. Toutefois, il existe d’autres explications possibles… Les voici.

Pourquoi votre chien mange-t-il de l'herbe ?

Il n’est pas rare de voir un chien manger de l’herbe. Ce comportement peut surgir pour diverses raisons, même quand l’animal est en bonne santé.

Pour soulager un inconfort digestif

Lorsqu'un chien souffre d'une légère irritation de l'estomac, l'herbe peut agir comme un irritant et favoriser les vomissements. Néanmoins, cette situation ne concerne pas tous les chiens qui broutent.

Pour compléter son apport en fibres

L'herbe contient des fibres qui participent au bon fonctionnement du transit intestinal de votre toutou. Chez certains canidés, ce comportement pourrait répondre à un besoin alimentaire ponctuel. Les fibres favorisent la digestion et peuvent aider à réguler le transit, notamment chez les animaux dont l'alimentation en apporte peu.

Parce qu'il apprécie son goût ou sa texture

Comme les humains aiment certains aliments pour leur saveur, nos amis à 4 pattes peuvent simplement apprécier le goût de l'herbe, surtout lorsqu'elle est jeune et tendre. Nombre d’entre eux en consomment au cours d'une promenade sans présenter le moindre problème de santé. Il s'agit davantage d'un comportement exploratoire ou d'une préférence alimentaire que d'un signal d'alerte.

Par ennui ou curiosité

Un chien qui manque d'activité physique ou de stimulation mentale peut s'intéresser davantage à son environnement, y compris aux végétaux. Manger un peu d'herbe peut faire partie de ses occupations. Ce comportement est plus fréquent chez les jeunes chiens, naturellement curieux, mais il peut aussi apparaître chez un adulte qui ne dépense pas suffisamment son énergie.

Un héritage de ses ancêtres

L’autre explication possible est plus ancienne. Les ancêtres sauvages du chien consommaient parfois des végétaux en même temps que leurs proies ou directement dans la nature. Ce comportement aurait été conservé au fil du temps, sans être forcément lié à un problème digestif.

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Le conseil de Woopets : faut-il consulter le vétérinaire si votre chien mange de l'herbe ?

Dans la plupart des cas, un chien qui mange de l'herbe de façon occasionnelle, reste en pleine forme et continue à s'alimenter normalement n'a pas besoin d'être examiné. Ce comportement est fréquent et, à lui seul, n'est pas inquiétant.

Mais une consultation est vivement recommandée si cette habitude devient soudaine et excessive, si elle s'accompagne de vomissements répétés, de diarrhée, d'un manque d'appétit, d'un abattement ou d'une perte de poids. Ces signes peuvent révéler un trouble digestif ou toute autre affection qui nécessite une prise en charge.

Nous vous conseillons également d'empêcher votre toutou de manger de l'herbe traitée avec des pesticides, des désherbants ou d'autres produits chimiques. Lors des promenades, laissez-le brouter uniquement dans des espaces où l'herbe est propre et sans risque pour sa santé.