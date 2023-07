Les caméras de surveillance filment l’abandon bouleversant d’un chien devant un refuge fermé (vidéo)

Pour une raison que tout le monde ignore, un homme est venu abandonner son chien dans un refuge. Mais lorsqu’il est arrivé, il était tard et les portes étaient déjà fermées. Avait-il délibérément choisi une heure où personne ne serait là pour lui ouvrir, ou était-ce involontaire ? Quoi qu’il en soit, plutôt que de demander de l’aide ou de revenir à un autre moment, il a décidé de laisser son chien sur place et de partir sans lui. Cette scène a été filmée par les caméras de surveillance, et est déchirante.

L’homme dépose Buzz et repart en voiture

Dans la vidéo, on voit un homme et son chien sur le trottoir, dans le parking du refuge Walton County Animal Services, situé en Floride (États-Unis). L’homme détache la laisse de Buzz, qui s’éloigne en trottinant, persuadé d’être là pour se promener. Il semble heureux, et commence à explorer son environnement, sa queue remuant vivement.

© wcasfl / TikTok

Mais, peu de temps après, son maître remonte dans sa voiture. À ce moment, Buzz ne semble pas comprendre encore, et renifle les roues du véhicule. Il reste perplexe quand la voiture sort de sa place de parking, et l’observe s’éloigner.

© wcasfl / TikTok

C’est alors que le chien prend subitement conscience que son propriétaire s’en va sans lui. Il se met à courir à toute allure et à suivre le véhicule. Ce moment est bouleversant.

Buzz a été récupéré par le refuge

Fort heureusement, Buzz ne s’est pas trop éloigné du refuge. Les bénévoles de l’établissement ont pu le récupérer, le mettre à l’abri, et le prendre en charge. Il était particulièrement maigre, et avait donc manqué de nourriture. En revanche, malgré l’épreuve qu’il venait de traverser, il ne manquait pas de joie de vivre. Il était doux et gentil, et appréciait recevoir l’amour des bénévoles.

© wcasfl / TikTok

Un mois après ce terrible abandon, le refuge a annoncé une excellente nouvelle : Buzz a été adopté. Il vit désormais très heureux dans une grande ferme, comme le relate PetHelpful.

Espérons que sa nouvelle vie lui permette d’oublier définitivement son abandon, et qu’il n’en garde pas de traces. Ce chien mérite de recevoir tout l’amour du monde.